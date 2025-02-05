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الرياضة

قرعة «أبطال أفريقيا» و«الكونفيدرالية» 20 فبراير

قرعة «أبطال أفريقيا» و«الكونفيدرالية» 20 فبراير
5 فبراير 2025 15:27

القاهرة (د ب أ)
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن موعد ومكان إجراء قرعة دور الثانية لدوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية.
وذكر «كاف» عبر موقعه الرسمي اليوم أن قرعة دور الثمانية للبطولة ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس 20 فبراير الجاري.
وأضاف:«ستقام قرعة كأس الكونفيدرالية، تليها قرعة دوري أبطال أفريقيا».
وأوضح: «ستقام مباريات دور الثمانية في المسابقتين من مباراتين، حيث من المقرر أن تقام مباريات الذهاب في دوري أبطال أفريقيا يومي 1 و2 أبريل المقبل، فيما تقام مباريات الإياب 8 و9 أبريل المقبل، بينما من المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية» يومي 2 و9 أبريل المقبل».
يذكر أن الفرق المتأهلة لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا هي الأهلي (مصر)، الهلال (السودان)، الجيش الملكي (المغرب)، الترجي الرياضي التونسي (تونس)، ماميلودي صن داونز، أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)، بيراميدز (مصر)، مولودية الجزائر (الجزائر)، فيما تأهلت فرق الزمالك (مصر)، نادي أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، نادي المصري (مصر)، نادي شباب قسنطينة (الجزائر)، نادي نهضة بركان (المغرب)، نادي سيمبا (تنزانيا)، نادي ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)، نادي اتحاد الجزائر (الجزائر) لدور الثمانية ببطولة الكونفيدرالية.

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