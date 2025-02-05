الخميس 6 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هل يعود كين إلى الدوري الإنجليزي من جديد؟

هل يعود كين إلى الدوري الإنجليزي من جديد؟
5 فبراير 2025 15:47

 
ميونيخ (د ب أ)
ذكر تقرير إعلامي، أن عقد هاري كين، مع بايرن ميونيخ، يتضمن شرطاً جزائياً سارياً حتى عام 2027، وذكرت صحيفة «شبورت بيلد» الأسبوعية أن بايرن وافق على وضع الشرط الجزائي، عندما وقّع قائد المنتخب الإنجليزي في عام 2023 على عقد انتقاله من توتنهام مقابل 100 مليون يورو (103 ملايين دولار).
ويعتقد أن مثل هذا الشرط الجزائي يسهّل من عودة كين للدوري الإنجليزي، ولكن لا يوجد أي علامة أنه سيتم تفعيله. ولم يعلق بايرن على التفاصيل التعاقدية. ويمكن أن يسمح هذا الأمر لكين بالعودة للمنافسة على الرقم القياسي لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يحمله آلان شيرر برصيد 260 هدفاً.
وسجل كين 213 هدفاً في الدوري الإنجليزي. وانتقل إلى بايرن للفوز بالألقاب. ولم يتمكن بايرن من التتويج بأي لقب في 2024، ولكن يتصدر بايرن حالياً الدوري الألماني بفارق ست نقاط، ويتواجد في الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث ستقام المباراة النهائية لهذه النسخة على ملعب الفريق.
وسجل كين 55 هدفاً في 50 مباراة شارك بها بالدوري الألماني مع بايرن، و70 هدفاً في 72 مباراة شارك بها في كافة المسابقات. وقال كين عدة مرات إنه يشعر بالسعادة في ميونيخ وفي بايرن، الذي جدّد للثنائي مانويل نوير، حارس المرمى، والظهير الأيسر ألفونسو ديفيز، حتى عام 2026 و2030 على الترتيب، هذا الأسبوع.
ويهدف بايرن أيضاً لتمديد عقد جمال موسيالا لما بعد 2026، وسط تكهنات بأن هذا العقد قد يتضمن شرطاً جزائياً. وحتى الآن، لم يجدد جوشوا كيميتش، وتوماس مولر، لاعبا الفريق، عقديهما اللذين ينتهيان بنهاية الموسم الحالي.

أخبار ذات صلة
أموريم: حالة مدافع مانشستر يونايتد «صعبة»!
أرتيتا: أرسنال يقاتل على الكثير في الموسم!
هاري كين
بايرن ميونيخ
الدوري الإنجليزي
منتخب إنجلترا
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
حمد الشرقي يأمر بزيادة رواتب العاملين في حكومة الفجيرة بنسبة 20%
علوم الدار
حمد الشرقي يأمر بزيادة رواتب العاملين في حكومة الفجيرة بنسبة 20%
اليوم 17:19
الشباب يكتسح الخليج بـ«خماسية» في الدوري السعودي
الرياضة
الشباب يكتسح الخليج بـ«خماسية» في الدوري السعودي
اليوم 21:42
ندوة في «معرض لاهور الدولي للكتاب» حول وثيقة الأخوة الإنسانية
التعليم والمعرفة
ندوة في «معرض لاهور الدولي للكتاب» حول وثيقة الأخوة الإنسانية
اليوم 21:37
انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
اقتصاد
انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
اليوم 21:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©