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الرياضة

اكتمال إجراءات انتخاب منصور بن محمد رئيساً لـ«الأولمبية»

اكتمال إجراءات انتخاب منصور بن محمد رئيساً لـ«الأولمبية»
5 فبراير 2025 17:16

معتصم عبدالله (دبي)
أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية، برئاسة المستشار عمر ميران وعضوية كل من المستشار حسن علي المرزوقي والمستشار محمد المعمري، عن إجراءات انتخاب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية، وتحديد يوم 26 مارس المقبل موعداً اجتماع عمومية اللجنة الأولمبية، والمتضمن بند انتخاب رئيس مجلس إدارة اللجنة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية في دبي بحضور مختلف وسائل الإعلام.
واستهل المستشار عمر ميران كلمته بالتأكيد على التزام اللجنة الانتخابية بتطبيق كافة مبادئ الاستقلالية، والشفافية في كافة الجوانب المتعلقة بمهام عملها، بمجرد تكليفها بإدارة العملية الانتخابية على مقعد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.
وأوضح المستشار عمر ميران أن مراحل الإجراءات الانتخابية على مقعد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بدأت عقب توجيه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الرئيس السابق للجنة، على قيادته للحركة الأولمبية الوطنية في الفترة من 2009-2025، ليتم فتح باب الترشح لمدة 5 أيام لشغور منصب الرئيس، وذلك وفق النظام الأساسي للجنة ولوائح الانتخابات المعتمدة من مجلس الإدارة.
وأشار ميران إلى أن اللجنة الانتخابية أعلنت بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة غلق باب الترشح على مقعد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية في الأول من شهر فبراير الجاري، كما أعلنت ترشح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لمقعد الرئيس، ليتم الإعلان رسمياً عن إجراءات انتخاب سموه رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية.
وكشف رئيس اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية عن موعد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة والمتضمن بند انتخاب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، إذ يعقد الاجتماع في 26 من مارس المقبل بدبي، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجنة.

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