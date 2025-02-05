«المحترفين» تطلق مسمى جولة «الأخوة الإنسانية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت رابطة المحترفين، بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للمرة الأولى مسمى «جولة الأخوة الإنسانية» على الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويأتي هذا الاحتفال تزامناً مع ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في 4 فبراير 2019 في أبوظبي، والتي تحمل رسالة إلهام وتعزيز الوحدة والتعاون عالمياً، من خلال نشر التعاطف، ومعالجة القضايا الاجتماعية، وتعزيز عالم يُقدَّر فيه كل فرد، عبر ترسيخ التعايش والأخوة الإنسانية المشتركة، وإعلاء قيم الإنسانية، الأخوة، التسامح، التعايش، والمساواة.

و تعتبر الإمارات نموذجاً عالمياً للتسامح والتعايش، حيث يعيش على أراضيها أكثر من 200 جنسية في وئام واحترام متبادل، الأمر الذي يعكس التزام القيادة الإماراتية بترسيخ هذه القيم، واهتمامها العميق بتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي على المستويين المحلي والدولي.

وتؤمن رابطة المحترفين بأن الرياضة تُعد وسيلة فعالة لترسيخ قيم الوحدة والتسامح، حيث تجمع بين مختلف الثقافات وتعزز التفاهم والتعايش، وتسهم الفعاليات الرياضية، في بناء جسور التواصل وتعزيز الروابط الإنسانية، بما يتماشى مع أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية.

ومن المقرر إقامة مباريات جولة «الأخوة الإنسانية» على مدار أربع أيام، حيث ستفتتح الجولة بمواجهة كلباء والشارقة يوم غدٍ الخميس، على ملعب استاد كلباء.

ويستضيف العروبة في ثاني مواجهات الجولة فريق الجزيرة على ستاد دبا يوم بعد غدٍ الجمعة، فيما سيشهد يوم السبت المقبل 3 مواجهات، حيث يستضيف العين والبطائح على استاد هزاع بن زايد، ويحل خورفكان ضيفاً على الوحدة في ستاد آل نهيان، فيما تختتم مواجهات اليوم الثالث بلقاء شباب الأهلي وعجمان على استاد راشد بدبي، على أن يشهد يوم الأحد مواجهات دبا الحصن والوصل على استاد صقر بن محمد القاسمي وبني ياس والنصر على استاد بني ياس بالعاصمة أبوظبي.