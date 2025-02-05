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الرياضة

منافسات قوية في دولية «موانئ دبي» للكريكيت

منافسات قوية في دولية «موانئ دبي» للكريكيت
5 فبراير 2025 19:36


دبي (وام)
تأهل فريق «أم آي الإمارات» إلى التصفيات النهائية من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت ILT20، المقامة بكل من أبوظبي ودبي والشارقة، بالفوز في آخر مواجهاته ضمن المرحلة قبل النهائية.

وحقق فريق الشارقة «واريورز» 3 انتصارات على التوالي، وضعته في المركز الرابع على جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.
وتتنافس الفرق المشاركة على الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق التتويج بكأس النسخة الثالثة في الأمسية الختامية على استاد دبي الدولي الأحد المقبل، إذ تبلغ إجمالي الجوائز 1.3 مليون دولار أميركي، يحصل منها البطل على 700 ألف دولار، والوصيف على 300 ألف دولار، بالإضافة إلى جوائز التميز لأفضل النجوم.

الكريكيت
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