رونالدو: حلمي أن أمتلك مجموعة من الأندية بعد الاعتزال



لندن (د ب أ)

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه حلمه هو امتلاك العديد من الأندية في المستقبل، وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده الأربعين اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن النجم البرتغالي لم يقدم أي إشارة إلى اعتزاله حتى الآن، ويواصل تمثيل بلاده بالإضافة إلى اللعب مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين. ولكنه، كشف إنه لا يرى نفسه في مجال التدريب أو الإدارة، ولكنه يفضل أن يمتلك مجموعة من الأندية.

وقال رونالدو في تصريحان لقناة «كانال 11» بالتلفزيون البرتغالي:«لا يبدو من المنطقي أن أكون مديراً لناد، وأنا بإمكاني أن أمتلك واحداً، لماذا أكون مديراً فنياً، أو مديراً رياضياً أو رئيساً تنفيذياً».

وأكد: «هذا حلمي، وأنا واثق من أنني سأمتلك أحد الأندية. وسأقول لكم المزيد. لا أتمنى أن أمتلك نادياً واحداً، بل عدة أندية». وسيتبع رونالدو خطوات اللاعب البرازيلي الذي يحمل نفس اسمه، والذي يمتلك حصة أغلبية في نادي ريال بلد الوليد الإسباني.

ومن بين الأسماء الكبرى أيضاً التي تمتلك أندية هو ديفيد بيكهام، الذي يشارك في ملكية نادي إنتر ميامي. وقام كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بشراء حصة أغلبية في نادي كان الفرنسي في الصيف الماضي.