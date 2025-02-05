سلوت يحذر من إعلان قرارات حكم الفيديو المساعد على المذياع



ليفربول (أ ف ب)

رأى الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم أنه ليس من هواة إعلان الحكام على المذياع قرارات حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) في الملاعب، خشية من تزايد الضغوط عليهم، وتجرّب رابطة الدوري الإنجليزي هذه المبادرة خلال مباريات نصف نهائي كأس الرابطة.

يتخذ الحكام القرار النهائي بعد اللجوء إلى شاشة حكم الفيديو المساعد على جانب الملعب أو عند «استنتاج أمور واقعية على غرار لمسة يد غير مقصودة من قبل مسجل الهدف أو أحكام التسلل».

وكانت رابطة دوري الـ«برميرليج» قالت العام الماضي إن تجربة المشجع لتكنولوجيا الفيديو «لم تكن جيدة بما فيه الكفاية»، وقال كبير مسؤولي اللعبة في الرابطة توني سكولز هذا الأسبوع إن «نية» الرابطة تكمن في إعلان الحكام عن نتائج مراجعات «في ايه آر» بدءاً من الموسم المقبل.

لكن سلوت الذي سيحاول فريقه تعويض خسارته ذهاباً أمام توتنهام 0-1 عندما يستضيفه الخميس في ملعب أنفيلد، يشكك في فائدة التغيير، وقال في مؤتمر صحفي «أتساءل عما إذا كان أمراً جيداً للحكم، لأنه أصلاً تحت ضغط كبير من جماهير الفريق المضيف في كل مباراة».

وتابع المدرب الذي قاد ليفربول إلى صدارة الدوري في موسمه الأول بعد قدومه بدلاً من الألماني يورجن كلوب «أعتقد أن توضيحه أمام الجمهور المضيف سيشكل مزيداً من الضغوط في القرارات التالية التي سيتخذها».

وأردف مازحاً «لكنهم يقولون لي دوماً أنهم مدربون للغاية على هذا الأمر على عكسي أنا، لأنه إذا أطلقت صفارتي في حصة تمرينية أقول حسناً، هو محبط قليلاً، فلنمنحه ضربة حرة المرة المقبلة، لذلك ربما لن أكون حكماً جيداً».

وقال سلوت إن ظهيره الدولي ترنت ألكسندر-أرنولد سيغيب أمام توتنهام وتحوم الشكوك حول مشاركته ضد بليموث في الدور الرابع من الكأس الأحد.