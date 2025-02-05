طواف الإمارات للسيدات يدشن نسخة 2025 من دبي

أبوظبي (الاتحاد)



عقد مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات، مؤتمراً صحفياً، بفندق راديسون بلو بجزيرة ياس في أبوظبي، بحضور أبرز المتسابقات المشاركات في طواف الإمارات للسيدات، للحديث عن تحضيراتهن الأخيرة للسباق.

وتنطلق، يوم غد، النسخة الثالثة لطواف الإمارات للسيدات 2025، الذي يستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 20 فريقاً (15 فريقاً عالمياً و4 فرق محترفة وفريقاً قارياً) عبر 4 مراحل تبدأ من دبي وتنتهي في أبوظبي بإجمالي مسافة 540 كم.

وستكون الانطلاقة بالمرحلة الأولى «مرحلة دبي»، برعاية مجلس دبي الرياضي، وتبلغ مسافتها 149 كم، حيث يبدأ السباق من نادي ضباط شرطة دبي إلى دبي هاربور، وتعد مرحلة سرعة، ويمر السباق عبر العديد من المراحل المسطحة التي تنتهي بسباق سريع، وهناك نقطتان متوسطتان للسرعة خلال مسار السباق.

كما يمر السباق على العديد من المعالم الشهيرة في إمارة دبي، مثل حديقة سفاري دبي، ومضمار القدرة للدراجات، وجزيرة النخلة بجميرا، وصولاً إلى خط النهاية عند دبي هاربور، ويتكون المسار من طرق واسعة ومستقيمة في أغلب مراحله، وتمتد المرحلة النهائية على طول شارع رئيسي.

وتشارك الإيطالية إليسا لونجو بورجيني في طواف الإمارات للسيدات لهذا العام مع فريق الإمارات القابضة بعد رحيلها عن فريق إس دي ووركس، وتعليقاً على تلك المشاركة، قالت الفائزة بنسخة عام 2024: «باعتباري عضواً في فريق جديد، أشعر بحماس شديد لتمثيل فريق الإمارات في السباق الذي يقام في موطنه، وبين مجموعة مميزة من الزميلات في الفريق».

وأضافت البطلة الحاصلة على الميدالية البرونزية في سباق الطريق الأولمبي عامي 2016 و2020، وسباق جيرو إيطاليا للسيدات 2024: «سعيدة بالعودة للمشاركة في طواف الإمارات، وأتطلع إلى السباق بشغف، حاولنا إعداد كل شيء في الفريق مبكراً، سواء المعدات الجديدة والدراجات والأمور المتعلقة بالتغذية، وسارت التحضيرات بسلاسة».

وتابعت: «أشعر أني بحالة جيدة، ومستعدة للظهور بشكل قوي خلال السباق، وأركّز بصورة أكبر على المرحلة الأخيرة في جبل حفيت».

وعبرت الفرنسية بولين فيراند بريفوت، من فريق فيزما ليز بايك، بطلة العالم اثنتي عشر مرة، قائلة: «لقد قرر الفريق أن أبدأ السباق الأول في الموسم هنا في الإمارات، بعكس بعض المتسابقات الأخريات اللاتي بدأن في أستراليا، فالطرق في طواف الإمارات أوسع، وسيكون اختباراً جيداً لي في تسلق جبل حفيت، وأسعى لمقارنة نفسي بالمتسابقات الأخريات».

وأضافت: «لقد خضت فترة جيدة مع فريقي خلال الشتاء، وجاهزة للسباق ولمساعدة فريقي على الفوز».

بدورها، قالت الهولندية لورينا ويبيس، من فريق إس دي ووركس، بطلة أوروبا، وأكثر الفائزات بمراحل في طواف الإمارات (3 مراحل): «قمنا في الفريق ببعض التدريبات القوية، وسنرى إذا ما كانت التكتيكات التي وضعناها ستنجح في السباق، هناك العديد من الذكريات الرائعة في الإمارات عندما حققت فوزي الأول مع فريق إس دي ووركس في هذا الطواف عام 2023، وكان السباق بأكمله ناجحاً بالنسبة لنا أيضاً مع فوز لوتي كوبيكي بصدارة الترتيب العام».

فيما علقت الهولندية شارلوت كول، الفائزة بمرحلتين في النسخة الافتتاحية من طواف الإمارات للسيدات 2023، قائلة: «أشعر بالسعادة للعودة إلى هنا بعد غيابي عن نسخة العام الماضي، بعد أن تعرضت لكسر في عظمة الترقوة، ومررت بفترة صعبة بسبب العمليات الجراحية، لكني أصبحت مستعدة الآن وفي حالة جيدة من الجاهزية للمنافسة في طواف الإمارات».

وأضافت: «المنافسة صعبة بلا شك خاصة مع لورينا ويبيس في سباقات السرعة، أعتقد أن هناك أكثر من متسابقة على قدر عالٍ من التنافسية، وسيكون سباقاً صعباً على الجميع».

بينما تستعد الإيطالية إليسا بالسامو، متسابقة فريق ليدل تريك وبطلة العالم لعام 2021 للظهور الأول لها في طواف الإمارات، حيث قالت تعليقاً على مشاركتها الأولى: «سعيدة للغاية لتواجدي في دولة الإمارات لأول مرة، أعلم أن الطواف بمثابة بطولة عالم؛ لأنه يضم مجموعة كبيرة من أفضل المتسابقات في الدراجات؛ لذا أتطلع إلى ظهور جيد، والاستمتاع بالأجواء المميزة في الإمارات، نحن نملك فريقاً جيداً، ومستعدون للقتال مع الكثير من الطاقة».