كلباء والشارقة يقصان شريط «الخامسة عشرة»

مراد المصري (أبوظبي)

يقص فريقا كلباء والشارقة شريط الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين، بمباراة تجمعهما على استاد كلباء، يتوقع أن تحمل الكثير من الإثارة والمتعة على الساحل الشرقي بين «النمور» العنيد هذا الموسم، و«الملك» الساعي للاستمرار في سباق الصدارة واستعادة اللقب.

ويعتبر كلباء من الفرق القادرة على قلب التوقعات، ورغم التعثرات التي مر بها مؤخراً، فإنه قدم أداءً قوياً، وحصد 18 نقطة، ليكون داخل صراع التنافس على مقاعد المراكز الأولى على سلم الترتيب.

ويدرك كلباء أن المباراة تعتبر مفترق طرق له لمواصلة استعادة الثقة، وهو الذي فرض التعادل في الجولة الماضية على الوصل حامل اللقب، للمرة الثانية هذا الموسم في الدوري.

ويعتمد «النمور» بشكل واضح على الثنائي مهدي قائدي، وشهريار موجانلو اللذين سجلا 7 و6 أهداف على التوالي في الدوري، إلى جانب مساهمات دانييل بيسا، الذي قدم هو وقائدي 5 تمريرات حاسمة لكل منهما.

من جانبه، يدخل الشارقة بمعنويات مرتفعة، في ظل تواصل النتائج الإيجابية والبقاء في دائرة المنافسة على جميع الألقاب المتاحة هذا الموسم، وهو الذي يتسلح بالصلابة الدفاعية، بعدما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط في 14 مباراة، بمعدل 0.35 هدف للمباراة الواحدة فقط، حيث شكلت عودة شاهين عبدالرحمن لقيادة خط الدفاع في ضبط الإيقاع هذا الموسم مع المدرب كوزمين أولاريو.

وتنوع الخطورة لدى الشارقة، مع تصدر كايو لوكاس قائمة الهدافين، بتسجيله 7 أهداف في الدوري، كما أنه الأكثر تقديماً للتمريرات الحاسمة برصيد 5 تمريرات، وجاء انضمام عادل تعرابت ليشكل إضافة مهمة في وسط الملعب، وهو الذي سجل 7 أهداف هذا الموسم بصفوف النصر.

وكان اللقاء الذي جمع الفريقين في الدور الأول أسفر عن تفوق الشارقة بهدف من دون مقابل، سجله فراس بالعربي.

يذكر أن الجولة «15» ضمن دوري أدنوك للمحترفين، تقام على 4 أيام، فتتواصل يوم الجمعة بلقاء العروبة والجزيرة، ويوم السبت يلتقي العين والبطائح، والوحدة وخورفكان، وشباب الأهلي وعجمان، ويوم الأحد دبا الحصن والوصل، وبني ياس والنصر.