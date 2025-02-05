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الرياضة

نجلا ولي عهد الفجيرة يتوجان الفائزين في بطولة كأس العرب الخامسة للتايكواندو

نجلا ولي عهد الفجيرة يتوجان الفائزين في بطولة كأس العرب الخامسة للتايكواندو
5 فبراير 2025 22:18

 
الفجيرة (وام)

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شهد نجلا سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، يرافقه الشيخ راشد بن محمد بن حمد الشرقي، جانباً من فعاليات النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب للتايكواندو، بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة.
وقاما بتتويج الفائزين في البطولة؛ فئة السيدات وزن تحت 57 كجم ووزن تحت 62 كجم ووزن فوق 73 كجم، مشيدين بالمستوى التنظيمي المتطور للبطولة، ومتمنيين للفريق الإداري والفني إنجاحها وتحقيق أهدافها.
وتقام بطولة كأس العرب من فئة «G1» خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الحالي، بمشاركة 1534 رياضياً، وسط منافسات قوية.
حضر المنافسات إدريس الهلالي، رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعادة نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

الفجيرة
التايكواندو
ولي عهد الفجيرة
مجمع زايد الرياضي
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