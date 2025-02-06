«صاعد» يمنح ريال مدريد بطاقة «مربع الذهب» في كأس إسبانيا

مدريد (رويترز)



سجل جونزالو جارسيا هدفاً في الوقت بدل الضائع، ليمنح تشكيلة ريال مدريد الاحتياطية فوزاً صعباً 3-2 على منافسه ليجانيس في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسجل لوكا مودريتش وإندريك هدفين لريال مدريد في بداية الشوط الأول، لكن خوان كروز قلص الفارق من ضربة جزاء في الدقيقة 39، بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء على جاكوبو رامون المدافع الذي تم تصعيده من أكاديمية الفريق.

وأدرك كروز التعادل في الدقيقة 59، لكن جارسيا نجح في انتزاع الفوز بضربة رأس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعد تمريرة عرضية من إبراهيم دياز.

وقبل مباراة القمة في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم السبت المقبل ضد أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ومواجهة الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الأسبوع المقبل، قرر مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي إراحة العديد من اللاعبين الأساسيين مثل كيليان مبابي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا.

وفي غياب المدافع القوي داني كاربخال حتى نهاية الموسم، بسبب تمزق في الرباط الصليبي، وثلاثة من أفضل مدافعي الفريق المصابين إيدر ميليتاو وأنطونيو روديجر وديفيد ألابا، قرر أنشيلوتي الاعتماد على جاكوبو رامون (20 عاماً) ليشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول، إلى جانب زميله في الأكاديمية راؤول أسينسيو.

عانى مدافعو ريال مدريد الشبان في وقت مبكر، وسمحوا لليجانيس بصناعة فرص رائعة من دييجو جارسيا وأوسكار رودريجيز، وأجبرا حارس ريال مدريد أندري لونين على القيام بتصديين مذهلين لمنع صاحب الأرض من افتتاح التسجيل في الدقيقتين الأولى والرابعة.

لكن ريال مدريد بدأ يسيطر على مجريات اللعب تدريجياً، بفضل تألق الشاب البرازيلي إندريك الذي شكل خطراً مستمراً على مرمى المنافس، وأهدر فرصة جيدة في الدقيقة 13.

وافتتح مودريتش التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 17 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف إندريك الهدف الثاني في الدقيقة 25 مستغلاً كرة ارتدت من دفاع ليجانيس..

ورغم سيطرة ريال مدريد على مجريات اللعب، فإن خطأ رامون في الدقيقة 39 منح ليجانيس ضربة جزاء، وتقدم كروز ليسجل بتسديدة منخفضة إلى اليسار كانت بعيدة عن متناول لونين.

ودفع أنشيلوتي باللاعب فينيسيوس جونيور من مقاعد البدلاء بعد نهاية الاستراحة وأهدر البرازيلي فرصة سهلة من مسافة قريبة، قبل أن يهدر إندريك فرصة أخرى رائعة.

وسجل كروز هدف التعادل، عندما سدد كرة اصطدمت بالمدافع فيرلان مندي، وسكنت شباك الحارس لونين الذي كان يراقب بعجز، بينما عبرت الكرة ببطء خط المرمى.

وعندما بدا أن المباراة تتجه إلى الوقت الإضافي، انطلق إبراهيم دياز بالكرة في الجهة اليمنى، ولعب تمريرة عرضية إلى جارسيا، الذي سجل هدفه الأول مع ريال مدريد، ليقود الفريق إلى نصف النهائي.