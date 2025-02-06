«التمديد» ينقذ ليفركوزن في كأس ألمانيا



ليفركوزن (د ب أ)



أفلت باير ليفركوزن من فخ ضيفه كولن، وهزمه بنتيجة 3-2، بعد التمديد للوقت الإضافي، ليتأهل بصعوبة بالغة إلى نصف نهائي كأس ألمانيا.

أحرج كولن، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، مضيفه ليفركوزن بطل الثنائية المحلية الدوري والكأس في الموسم الماضي، وتقدم عليه بهدفين أحرزهما داميون داونز ولينتون ماينا في الدقيقتين العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول و54.

وقلب ليفركوزن الطاولة على منافسه وسجل هدفين في الشوط الثاني، حيث قلص الفارق بهدف باتريك شيك في الدقيقة 61، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 96، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، أحرز النيجيري فيكتور بونيفيس الهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة الثامنة، ليكافئ مدربه الإسباني تشابي ألونسو على الدفع به من مقاعد البدلاء.

وكاد كولن يحقق مفاجأة جديدة بإحراز هدف للبوسني إيماد رونديتش في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي الثاني، لكن تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

وبات ليفركوزن ثاني فريق يتأهل لقبل نهائي كأس ألمانيا بعد شتوتجارت الذي فاز على أوجسبورج 1-صفر مساء الثلاثاء.