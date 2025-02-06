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الرياضة

«مشادة» مودريتش وفينيسيوس تعكر أجواء ريال مدريد!

«مشادة» مودريتش وفينيسيوس تعكر أجواء ريال مدريد!
6 فبراير 2025 09:22

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على ليجانيس 3-2،، ورغم رغم «الانتصار الثمين»، وسط الغيابات في الفريق «الملكي»، تعكرت الأجواء في الدقائق الأخيرة التي شهدت مشادة بين لوكا مودريتش قائد الفريق وفينيسيوس جونيور.
الغضب بدا واضحاً على مودريتش الذي قام بتوبيخ البرازيلي، بسبب عدم عودته سريعاً للمشاركة في الدفاع على ضوبة ركنية للمنافس، ليرد فينيسيوس على الكرواتي بإيماءات ليكون صاحب المبادرة في الجدل ، مما جعل مودريتش يقوم برفع حدة نبرته، وانضم فيديريكو فالفيردي لمساندته.
ساند المدرب أنشيلوتي مودريتش عقب نهاية المباراة، مؤكداً أنه يحترم ما يقوله النجم الكرواتي دائماً.
أما مودريتش حاول تلطيف الأجواء، وأكد أنه أمر طبيعي يحدث في الملعب في كرة القدم.
ورغم ذلك فإن مؤشرات بداية رحيل فينيسيوس تبدأ في الظهور، وسط تقارير تتحدث عن عرض ضخم من السعودية، ودخل «فيني» في مشادة مع زميله داني سيبايوس في المواجهة الأخيرة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني، وقام بالشكوى لأنشيلوتي من عدم قيام سيبايوس بالتمرير له.

كأس إسبانيا
ريال مدريد
ليجانيس
مودريتش
فينيسيوس جونيور
كارلو أنشيلوتي
السعودية
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