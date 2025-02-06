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الرياضة

مفاجأتان من «العيار الثقيل» في كأس فرنسا!

مفاجأتان من «العيار الثقيل» في كأس فرنسا!
6 فبراير 2025 10:28

 
باريس (أ ف ب)

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سان جيرمان يصطدم بـ «المفاجأة» في كأس فرنسا!


فجّر استاد بريوشان من الدرجة الوطنية الثانية، وجانجان من الدرجة الثانية مفاجأتين من «العيار الثقيل» عندما أطاحا نيس، وتولوز من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم.
في المباراة الأولى، قلب استاد بريوشان الطاولة على ضيفه نيس، عندما حوّل تخلفه بهدف توم لوشيه (55) إلى فوز بهدفين لأوجو بودان في الدقيقتين 88 و97.
وفي الثانية، سجل كاليدو سيديبيه (529 وتانجوي أشيل (89) هدفي فوز جانجان على مضيفه تولوز.
وخرج أيضاً ستراسبورج بخسارته أمام ضيفه أنجيه بهدف لفيليكس لوماريشال (13)، مقابل ثلاثة أهداف لإيستيبان لوبول (2 و15) والجزائري فريد الملالي (76).
وتأهل كان من الدرجة الوطنية الثانية إلى ربع النهائي بفوزه على سو ديف-كابورج من الدرجة الوطنية الثالثة 5-3.
وكانت أندية باريس سان جيرمان حامل اللقب وبريست ودنكيرك (درجة ثانية) أول المتأهلين إلى ربع النهائي، بفوز الأول على مضيفه لو مان من الدرجة الوطنية 2-0، والثاني على مضيفه تروا من الدرجة الثانية 2-1، والثالث على مضيفه ليل 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

فرنسا
كأس فرنسا
تولوز
ليل
باريس سان جيرمان
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