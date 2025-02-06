التدريب الواحد مع سانتوس يكلف نيمار 600 دولار!



معتز الشامي (أبوظبي)



عاد نيمار إلى سانتوس الذي بدأ معه مشواره الاحترافي، بعد مغامرته مع الهلال السعودي، لكن وصول النجم البرازيلي يثير أيضاً العديد من التعليقات، بسبب الطريقة التي يسافر بها إلى التدريب، وتكلف أموالاً طائلة.

ورغم كونه اللاعب المفضّل لدى جماهير سانتوس، فإن العديد من الأصوات بدأت تتساءل حول الطريقة التي يصل بها نيمار إلى مرافق النادي للتدريب، ومنذ عودته إلى البرازيل، يصل نيمار إلى التدريب يومياً بطائرة هليكوبتر، وتم التقاط الصور بذلك من المشجعين الذين يشاهدون اللاعب من خارج مركز التدريب.

وبما أن الأمر يتعلق بنيمار، فإن الجميع يتابع خطواته، وكل ما يفعله يصبح خبراً، وهناك بالفعل تقارير عن الأموال التي ينفقها على الوصول بطائرة هليكوبتر كل يوم للتدريب، وذكرت صحيفة جلوبو سبورت البرازيلية، أن نيمار ينفق ما بين 2000 و3000 ريال برازيلي يومياً، وهو ما يعادل ما بين 400 و600 دولار.

ووفقاً لتقرير الصحيفة البرازيلية، فإن استخدام هذه الوسيلة من وسائل النقل أمر شائع بين الأثرياء، كما أنها تستخدم بسبب حركة المرور في ساو باولو.

ويتصدر سانتوس مجموعته بعد 6 جولات، وينتظر مشجعوه بفارغ الصبر عودة نيمار بعد 12 عاماً منذ رحيله إلى برشلونة.