نيمار مع سانتوس.. بداية باهتة



البرازيل (رويترز)

استهل المهاجم البرازيلي نيمار عودة طال انتظارها لنادي طفولته سانتوس بتعادل باهت 1-1 مع بوتافوجو في بطولة باوليستا البرازيلية لكرة القدم أمس الأربعاء، وعمت الاحتفالات ملعب أوربانو كالديرا، ومنح المشجعون المبتهجون المهاجم، الذي ترك النادي قبل 12 عاماً، استقبال الأبطال قبل انطلاق المباراة.

وبدأ نيمار، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، المباراة من على مقاعد البدلاء، وحل بديلاً في الشوط الثاني، بعدما تقدم سانتوس بهدف عن طريق تيكينيو سواريز من ركلة جزاء في الشوط الأول.

وحاول نيمار أن يستحضر بعض السحر الذي جعله من بين الأفضل في العالم لمدة خمس سنوات في برشلونة، لكن ذلك لم يكن كافياً.

وأدرك بوتافوجو التعادل عن طريق ألكسندر دي جيسوس في الدقيقة 67. وطرد واليسون بعد أربع دقائق أخرى بسبب ارتكاب خطأ ضد نيمار، لكن سانتوس لم يتمكن من الاستفادة من تفوقه العددي.

وقال نيمار بعد المباراة: «الكلمات تعجز عن وصف شعوري الآن. أعشق سانتوس، ولا أجد الكلمات المناسبة لوصف الشعور الذي شعرت به عندما نزلت إلى أرض الملعب»، وأضاف: «كانت مباراة صعبة للغاية... استبسل المنافس في الدفاع وكانت الرقابة لصيقة. نجحوا في التسجيل في مرمانا. يتعين علي التحلي بالصبر والتدرب كثيراً».

وشارك نيمار، الذي انضم للهلال السعودي، قادماً من باريس سان جيرمان، في سبع مباريات فقط، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، خلال مباراة في تصفيات كأس العالم أمام أوروجواي في أكتوبر.

وقال المهاجم: «إن عودته إلى سانتوس ستنعش مسيرته، وستساعده على مواصلة الاستمتاع بكرة القدم التي يعشقها».