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الرياضة

حكام «الليجا» يفكرون في الإضراب بسبب ريال مدريد!

حكام «الليجا» يفكرون في الإضراب بسبب ريال مدريد!
6 فبراير 2025 10:58

معتز الشامي (أبوظبي)

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ذكرت تقارير صحفية أن حكام الدوري الإسباني لكرة القدم يفكرون في الإضراب، بعد بيان ريال مدريد الذي شكك في نزاهتهم، وبعد الأحداث التحكيمية الجدلية، في مباراة ريال مدريد وإسبانيول بـ «الليجا»، أصدر بطل دوري أبطال أوروبا، بياناً شديد اللهجة هاجم فيه التحكيم.
وأبدى ريال مدريد غضبه الشديد من أداء التحكيم، خلال خسارتهم 1-0 أمام إسبانيول، حيث تم إلغاء هدف سجله فينيسيوس جونيور في الشوط الأول، بسبب خطأ من كيليان مبابي.
ولم يحصل كارلوس روميرو، لاعب إسبانيول، على بطاقة حمراء بسبب تدخله العنيف على مبابي، قبل أن يسجل هدف الفوز، وطالب النادي بالحصول على التسجيلات الصوتية لتقنية الفيديو للوقائع المذكورة على الفور.
وأرسل ريال مدريد خطاباً إلى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان، يطالب فيه بإقالة الحكام بسبب «النظام الفاسد» المعمول به، وزعم أنه كلفهم ألقاباً.
ووصف الاتحاد الإسباني الاتهامات بأنها مؤسفة، بينما أشار رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس إلى أن «لوس بلانكوس» وقف مؤخراً في طريق إصلاح التحكيم.
وعقدت لجنة الحكام اجتماعاً طارئاً، وأعرب لويس ميدينا كانتاليخو رئيس اللجنة عن إحباطه من بعض القرارات التحكيمية على مدار الأسبوع الماضي.
ويُعقد اجتماع آخر في مدريد هذا الأسبوع، حيث تحاول رابطة الحكام إعادة إرساء المعايير وتوضيح الأمور كافة، ويشارك فيه الفرق والحكام ورابطة الدوري الإسباني.
وفي الوقت نفسه، أفادت إذاعة «كادينا كوبي» بأن بعض الحكام يؤيدون الإضراب، وسط الضغوط الأخيرة التي مورست عليهم، وهناك اعتراف بأن تنفيذ هذا القرار صعب، لأنه يتطلب مشاركة جميع الحكام، لكن الفكرة طرحت في رابطة الحكام، مع تزايد الإحباط بسبب المعاملة، في ظل جدول مزدحم بالمباريات، قد يؤدي الإضراب إلى توقف الدوري الإسباني، وإحداث حالة من الفوضى بين الأندية.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
إسبانيول
كيليان مبابي
فينيسيوس جونيور
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