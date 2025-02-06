فيورنتينا يواجه الإنتر بـ14 لاعباً في «الإعادة»



فلورنسا (د ب أ)



يعاني رافاييل بالادينو، مدرب فيورنتينا نقصاً شديداً في صفوف الفريق، وسيكون مضطراً لتصعيد عدد من ناشئي النادي، خلال المباراة المعادة أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الخميس، مؤكداً ثقته في تقديم أداء جيد بالقوام المتاح حالياً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن المباراة توقفت بعد مرور 16 دقيقة من موعدها الأصلي على ملعب أرتيميو فرانكي في الأول من ديسمبر الماضي، بعد سقوط إدواردو بوف، لاعب خط وسط فيورنتينا على أرض الملعب، ونقله إلى المستشفى بسبب إصابته بسكتة قلبية.

وتقرر استئناف اللقاء من موعد توقفها نفسه، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بالتشكيل نفسه من دون إضافة لاعبين آخرين، أو صفقات جديدة، وفقاً للوائح الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولن يتمكن فيورنتينا من الاعتماد على صفقاته الجديدة التي انضمت للفريق في يناير الماضي مثل مايكل فولورونشو وبابلو ماري، وشير ندور ونيكولو فاجيولي ونيكولو زانيولو.

ويواجه بالادينو نقصاً حاداً في خياراته للمباراة، بعد بيع عدد من اللاعبين مثل كريستيانو بيراجي، وجوناثان إيكوني ومايكل كايودي وكريستيان كوامي ومارتينيز كوارتا وريكاردو سوتيل، إضافة إلى إصابة لاعبين آخرين.

وسيكون بييترو كوموزو مدافع فيورنتينا جاهزاً للمشاركة في المباراة، بعد تعليق إيقافه، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة هذا الموسم في الفوز على جنوه للمباراة التالية في الدوري، والتي ستكون أمام إنتر ميلان أيضاً 10 فبراير على ملعب سان سيرو.

وقال بالادينو في مؤتمر صحفي: «لدينا 14 لاعباً فقط لمواجهة إنتر ميلان بسبب الانتقالات واللوائح».

وأشار مدرب فيورنتينا، «هناك شكوك حول جاهزية بعض اللاعبين مثل، دانيلو كاتالدي، وأندريا كولباني، وياسين عدلي، لذا يجب أن ننتظر ما سيحدث، ولكن أثق أن الفريق الذي سيكون متاحاً، وسيقدم أداء جيداً، ويسبب المشاكل لإنتر ميلان».

وتابع: «سنلجأ للاعتماد على بعض ناشئي النادي مثل مات كابريني، فهو لاعب واعد، ويتدرب معنا منذ الصيف الماضي، ومنح اللاعبين الشباب فرصة سيكون خطوة صحيحة».

وخضع بوف «21 عاماً لعملية جراحية لتركيب جهاز منظم لضربات القلب، وذلك بعد إجراء المزيد من العلاج والاختبارات الطبية، ويستعد لاستئناف مشواره مع كرة القدم خارج إيطاليا، وفقاً للوائح الطبية الخاصة بالدوري الإيطالي.

وقال بالادينو: «بوف معنا، وسيكون موجوداً على مقاعد البدلاء يوم الخميس».

وقد يتقاسم إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي مع نابولي، إذا فاز على فيورنتينا في مباراة الخميس.

في الجهة الأخرى، لن يتمكن سيموني إنزاجي من الاستفادة باللاعب نيكولا زاليفسكي المنضم حديثاً في فترة الانتقالات الشتوية، قادماً من روما على سبيل الإعارة.

وشارك زاليفسكي في مباراة الديربي أمام ميلان، حيث صنع هدفاً لزميله ستيفان دي فري، ليمنح فريقه نقطة التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع.

وسيكون الهولندي دينزل دومفريس جاهزاً لاستئناف مباراة فيورنتينا، علماً أنه سيتم إيقافه مباراة واحدة بعد اللقاء بسبب حصوله على الإنذار الخامس.