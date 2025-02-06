جونزاليس: مانشستر سيتي «الخيار الأفضل»



مانشستر (د ب أ)



قال نيكولاس جونزاليس، لاعب مانشستر سيتي الجديد، إنه لم يحتج إلى إقناع للانضمام إلى النادي الإنجليزي، الذي عمل به والده مدرباً في الأكاديمية.

وأصبح جونزاليس «23 عاماً» رابع صفقة لمانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية النشطة من جانب النادي، حيث انضم في اليوم الأخير، ووقع عقداً حتى عام 2029 .

وقال جونزاليس لموقع ناديه الإلكتروني على شبكة الإنترنت «لقد عمل والدي في مانشستر سيتي لمدة عامين، وكان ينصحني دائماً باستغلال أي فرصة للانضمام للفريق الإنجليزي».

وأضاف: «أبي يتحدث دائماً بشكل جيد عن النادي والفريق والمدينة، وأكد لي أنني سأكون مستمتعاً وسعيداً هنا، لقد أحب المعيشة في مانشستر، كما أنني زرت المدينة مرة واحدة وأعجبت بها».

وقال: «لقد ساعدني والدي كثيراً في اتخاذ القرارات الصحيحة، وكان يؤكد لي دائماً أن الانضمام لمانشستر سيتي سيكون أفضل شيء، وكان يتمنى منذ سنوات أن أنضم للفريق، لذا فهو سعيد للغاية وفخور بي الآن».

وتدرج جونزاليس في أكاديمية برشلونة الشهيرة «لاماسيا»، وشارك في 37 مباراة مع الفريق الأول، قبل إعارته إلى فالنسيا، ثم انتقاله نهائياً إلى بورتو في 2023. وقال اللاعب الإسباني: «نشأت في لا ماسيا، وأسلوب لعبي يشبه أسلوب مانشستر سيتي، وحاولت تحسين طريقة لعبي وإيقاعي، بعد انتقالي إلى البرتغال، ما جعلني لاعباً متكاملاً، وأتمنى أن يراني الجمهور لاعباً متميزاً في الاستحواذ، وأيضاً الهجوم».

وسجل جونزاليس 7 أهداف في 29 مباراة مع بورتو هذا الموسم، قبل انتقاله إلى السيتي، وقال: «لعبت أفضل موسم لي على الإطلاق، ولم يكن وداع بورتو سهلاً بالنسبة لي، لقد شعرت بأنني وسط عائلتي هناك، بينما كان الانتقال إلى مانشستر سيتي قراراً سهلاً، لأنها فرصة رائعة وأفضل قرار يمكن اتخاذه، ونجحت هذا الموسم في الوصول كثيراً إلى منطقة جزاء المنافسين لتسجيل الأهداف وصناعتها، وأعتقد أنني تحسنت أكثر على مستوى القوة والفاعلية، وأتمنى أن أستفيد من فرصة اللعب في الدوري الإنجليزي».

وبسؤاله عن طموحاته، أجاب جونزاليس: «العمل مع فريق يضم العديد من اللاعبين المميزين، ويقوده مدرب رائع، ومحاولة أن أكون لاعباً أفضل وتقديم كل إمكاناتي». وأتم تصريحاته: «فزت بلقبين في البرتغال، وأعتقد أنني سأحظى هنا بفرصة التتويج بمزيد من الألقاب».