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الرياضة

«البريميرليج» يدرس تغيير قواعد احتفالات اللاعبين!

«البريميرليج» يدرس تغيير قواعد احتفالات اللاعبين!
6 فبراير 2025 12:05

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يواجه نجوم الدوري الإنجليزي عقوبات بسبب احتفالاتهم المبالغ فيها، والتي تتحوّل إلى سخرية وانتقاد للمنافسين، وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن رابطة «البريميرلية» ستراقب احتفالات اللاعبين بعد تسجيل الأهداف، وقد تفرض عقوبات عليهم، إذا اعتبرت أنها حساسة أو استفزازية تجاه لاعبي المنافسين والجماهير.
وتأتي الخطوة بعد انتقاد العديد من اللاعبين بسبب تصرفاتهم بعد الأهداف في الأسابيع الأخيرة، وأبرزها خلال فوز أرسنال 5-1 على مانشستر سيتي، عندما سخر اللاعب الشاب مايلز لويس سكيلي من إيرلينج هالاند عبر تقليد احتفاله، وهو جالس في وضعية التأمل، بعد تسجيل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي.
وفي الشهر الماضي، تلقى إيليمان ندياي بطاقة صفراء، بعد تسجيله هدف الفوز لإيفرتون أمام برايتون، حيث احتفل برفرفة ذراعيه مثل طائر النورس، وقال توني سكولز، المدير الرياضي للدوري الإنجليزي، في تصريح لشبكة سكاي سبورتس: «أعتقد أننا جميعاً نحب رؤية الاحتفالات، كانت بعض الاحتفالات مضحكة ومسلية للغاية، ولكن هناك خطوطاً لا يكون من المناسب تجاوزها، وبمجرد أن تتحوّل الاحتفالية بالهدف إلى سخرية أو انتقاد، فإنها تحتاج إلى التعامل معها».
وإذا ما أقدم الدوري الإنجليزي إدخال قواعد للاحتفال، فإنه سيكون على خطى دوري كرة القدم الأميركية، الذي يضع قيوداً صارمة على الاحتفالات المطولة، والأعمال العنيفة أو المسيئة مثل تقليد إطلاق النار، وسخرية الخصوم، وقد يؤدي هذا إلى فرض عقوبة من حكم المباراة على اللاعب في أرض الملعب، أو غرامة كبيرة على صاحب الاحتفال من الرابطة.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
أرسنال
إيرلينج هالاند
إيفرتون
برايتون
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