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الرياضة

«أوزو» يواجه الأقوياء على لقب «لورد جليترز» في ميدان

«أوزو» يواجه الأقوياء على لقب «لورد جليترز» في ميدان
6 فبراير 2025 13:00

 
محمد حسن (دبي)
يستضيف مضمار ميدان في الخامسة والنصف مساء الغد أمسية سباقه الحادية عشرة لهذا الموسم، وتتألف من 8 أشواط تتضمن 3 سباقات مهمة هي سباق لورد جليترز هانديكاب في الشوط الخامس، وسباق دبي تروفي في الشوط الثالث، و فازيراباد هانديكاب في الثامن والختامي.
ويشهد سباق لورد جليترز هانديكاب في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر بجائزة مالية قدرها 350 ألف درهم، عودة الفارسة صافي أوسبورن التي أصبحت أول فارسة تحقق الفوز بمضمار ميدان العام الماضي في السباق نفسه، وتسعى لتكرار هذا الفوز عبر ذات الجواد «أوزو»، بإشراف جيمي اوسبورن، لكن الطريق لن يكون سهلاً، حيث تنافس على اللقب هذا المرة خيول قوية تتضمن ثلاثي جودلفين «كاليداسا»، و«موفي ميكر»، و«أرابيان لايت»، بجانب «سلفر سورد» و«لا نقاش».
ويقام سباق دبي تروفي المخصص لخيول الثلاث سنوات على المسار العشبي المستقيم، في الشوط الثالث، بجائزة مالية قدرها 350 ألف درهم، وبمشاركة 9 خيول.
أما سباق فازيراباد هانديكاب على مسافة 2410 أمتار، فيقام في الشوط الثامن، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 300 ألف درهم، بمشاركة 11 خيلاً.
وتستهل الأمسية بسباق تكافؤ لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وخصص الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً.
ويشهد الشوط الرابع لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، مشاركة 14 خيلاً، ويستقطب الشوط السادس لمسافة 1200 متر «تكافؤ» 15 خيلاً، فيما يشارك 14 خيلاً في الشوط السابع لمسافة 2000 متر «تكافؤ».

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