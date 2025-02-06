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الرياضة

أرتيتا يجيب: لماذا سقط أرسنال مرتين أمام نيوكاسل؟

أرتيتا يجيب: لماذا سقط أرسنال مرتين أمام نيوكاسل؟
6 فبراير 2025 12:13

 
لندن (د ب أ)

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حدّد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا أسباب خروج فريقه من الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بالخسارة أمام نيوكاسل يونايتد ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة صفر-2.
وقال أرتيتا بعد الخسارة إياباً على ملعب سانت جيمس بارك: «كان لدينا كثير من التوقعات بشأن قدرتنا على التعويض وقلب الأمور لمصلحتنا، وكنا نحتاج إلى أن نكون في أفضل حالاتنا خلال الشوط الأول».
وأضاف أرتيتا في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «بدأت المباراة بأول فرصة لهم تقريباً عندما سجلوا هدفاً تم إلغاؤه».
وأشار المدرب الإسباني: «وبعدها أضاع مارتن أوديجارد فرصتين، بينما استغل نيوكاسل الفرصة التالية، وسجل هدفه الأول، وتغير سيناريو المباراة، وكان علينا التحلي بالهدوء لتسجيل هدف في أقرب فرصة ممكنة، ولم نتمكن من ذلك في الشوط الأول، وسنحت لنا فرصة كبيرة في الشوط الثاني، ولكن بدأنا نعاني مع مرور المباراة».
واختتم أرتيتا تصريحاته قائلاً: «لم نصنع عدداً كافياً من الفرص، ولم نثبت أنفسنا في الثلث الهجومي، وبدأت المباراة تفلت منّا».

كأس رابطة الأندية الإنجليزية
أرسنال
نيوكاسل
أرتيتا
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توتنهام
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