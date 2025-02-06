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الرياضة

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل كأس رئيس الدولة للقدرة

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل كأس رئيس الدولة للقدرة
6 فبراير 2025 13:30


عصام السيد (أبوظبي)
يعقد في الخامسة مساء يوم غدٍ الجمعة مؤتمر صحفي تنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة بمقرها في الوثبة للكشف عن تفاصيل وفعاليات النسخة الـ 26 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، التي تقام الأحد المقبل برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
ويعقب المؤتمر الصحفي حفل الافتتاح الرسمي للحدث الذي يتضمن العديد من الفعاليات، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والضيوف يعقبه حفل عشاء.
وأكمل فريق العمل بالقرية ترتيبات تنظيم البطولة الغالية، من خلال توفير كل الدعم الفني واللوجستي للمشاركين، وتجهيز المسارات الخاصة بالسباق الذي تصل مسافته إلى 160 كلم على 6 مراحل، وهو من السباقات الكبرى، التي تجذب نخبة الفارسات والفرسان في كل دورة للقيمة السامية للبطولة، وجوائزها المتميزة.. 
وتجرى يوم السبت عمليات الفحص البيطري للخيول المشاركة بعد اعتمادها، استعداداً لخوض السباق الذي يقام في اليوم التالي، حيث تقرر أن ينطلق في السادسة والنصف صباحاً، وستقام ندوة عامة في القرية بعنوان «تاريخ كأس رئيس الدولة» من الساعة 5:00 مساء إلى 6:00 مساء.

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