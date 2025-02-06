مدرب نيوكاسل يتعهد بـ«كسر الصيام»



لندن (د ب أ)



يتطلع مدرب نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو بقوة إلى إنهاء صيام الفريق عن التتويج بالألقاب، والذي دام 70 عاماً، وذلك بعد التأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم، بفوز كبير على أرسنال في الدور قبل النهائي.

وفاز نيوكاسل يونايتد على أرسنال بهدفين، ليضمن تأهله لنهائي البطولة، متفوقاً بنتيجة 4-صفر في مجموع المباراتين، ويصبح على بُعد خطوة واحدة من الفوز بلقب جديد، منذ تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1955.

وقال هاو في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «مرّ وقت طويل منذ آخر لقب حققناه، ونأمل أن نكسر هذا الصيام، ونبذل أقصى جهد لدينا لتحقيق ذلك».

وينتظر نيوكاسل يونايتد في المباراة النهائية التي تقام يوم 16 مارس، الفائز من مواجهة توتنهام ضد ليفربول، حيث يلتقي الفريقان إياباً، اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد.

وتابع هاو: «نحن أمام قدرنا، ولا أعتقد أننا سنبالغ في شعورنا بشأن ترقب من سنواجهه في النهائي بل سيأتي ذلك في الوقت المناسب، وإنهما فريقان جيدان من الطراز الأول، ويقدمان أداءً جيداً هذا الموسم، وبالتأكيد ينتظرنا منافس صعب في النهائي، ولكننا سعداء بالفوز والتأهل للنهائي، ومواصلة الأداء والنتائج الإيجابية، لقد أظهرنا أنه بإمكاننا التنافس أمام أي فريق بالدوري الإنجليزي، وعندما نكون في أفضل مستوياتنا، فإننا فريق جيد للغاية، وهو أمر يمنحنا ثقة كبيرة».

وتأهل نيوكاسل يونايتد لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية مرتين في آخر ثلاث سنوات، آخرها الخسارة بهدفين أمام مانشستر يونايتد في 2023، وقال هاو: «أنا مستعد لخوض النهائي الثاني، وأعتقد أن اللاعبين أيضاً يستحقون الإشادة والتقدير دائماً، إنهم مجموعة رائعة منذ اليوم الأول لي مع الفريق، وبذلوا قصارى جهدهم بدنياً وذهنياً أمام أرسنال، وأنا فخور بالعمل معهم».