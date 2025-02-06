جيمي باتلر وميامي هيت.. نهاية «العلاقة المضطربة»

نيويورك (أ ف ب)



اقتربت فصول العلاقة المضطربة بين جيمي باتلر وميامي هيت من الوصول إلى النهاية، وفقاً لتقارير إعلامية، بانتقاله عبر صفقة تبادل إلى جولدن ستايت ووريرز، قبيل غلق الفترة المخصّصة لإجراء صفقات التبادل ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ونقلت شبكة «إي إس بي إن» وموقع «ذي أتلتيك»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن هيت في صدد وضع اللمسات الأخيرة على صفقة تبادل، سينتقل بموجبها باتلر إلى ووريرز مقابل الكندي أندرو ويجينز، الألماني دينيس شرودر، كايل أندرسون وبطاقة من الجولة الأولى للدرافت.

وساءت العلاقة بين باتلر وهيت في الأشهر القليلة الماضية، حيث لا يزال حتى يوم الأربعاء موقوفاً من قبل إدارة ناديه بسبب موقف متواصل من تجاهل قواعد الفريق، والتسبب في سلوك يضر بالفريق.

ويبلغ معدل باتلر هذا الموسم 17 نقطة مع 5.2 متابعة في 25 مباراة هذا الموسم، وهو المعدل الهجومي الأدنى له منذ موسم 2013-2014، وكان قد أوضح مطلع الشهر الماضي أنه يرغب بالرحيل بصفقة تبادل، في ضوء عدم استعداد هيت لتقديم عرض مغرٍ لتمديد عقده.

وقاد باتلر (35 عاماً) هيت منذ وصوله من فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في عام 2019 إلى نهائي الدوري في عامي 2020 و2023، وسيشكل إضافة نوعية لووريرز مع تقدم سن الثنائي ستيفن كوري ودرايموند.

من ناحية أخرى، تتواصل مساعي لوس أنجلوس ليكرز لتدعيم صفوفه عقب الصفقة المزلزلة بضم السلوفيني لوكا دونتشيتش من دالاس مافريكس، مقابل أنتوني ديفيس، حيث كشفت تقارير إعلامية عن توصل النادي لاتفاق، من أجل ضم لاعب ارتكاز شارلوت هورنتس مارك وليامس، مقابل اللاعب المبتدئ دالتون نيكت، كام ريديش وبطاقات مستقبلية في الدرافت.

كما أفادت تقارير إعلامية أن ميلووكي باكس أبرم صفقة تبادل قضت بانتقال كريس ميدلتون إلى واشنطن ويزاردز مقابل كايل كوزما.

وسيضم باكس (26 انتصاراً و22 خسارة) كوزما المشارك مع ويزاردز صاحب أسوأ سجل في الدوري هذا الموسم (8 انتصارات و41 خسارة). حيث بلغ معدل ابن الـ29 عاماً 15.2 نقطة، 5.8 متابعة و2.5 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم.

من جهته، ساعد ميدلتون باكس على الفوز بلقب الدوري في عام 2021، وبقي من أبرز ركائز الفريق منذ انضمامه إليه بصفقة تبادل عام 2013، بعد أن لعب موسمه المبتدئ في صفوف بيستونز.