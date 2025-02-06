106 مشاركين يخوضون «تحدي باها أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، الجولة الثالثة من الموسم الثاني لتحدي باها أبوظبي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع منظمة السيارات والدراجات النارية، ويشارك في الجولة عدد قياسي من المتسابقين يبلغ 106 مشاركين من أكثر من 30 جنسية، بينهم 32 سائقاً إماراتياً.

ويهدف «تحدي باها أبوظبي» إلى تعزيز جهود تطوير المواهب الشابة في رياضة المحركات، ويوفر فرصة للمبتدئين للتنافس مع السائقين المخضرمين والمحترفين على مستوى المنطقة.

وبدأ «تحدي باها أبوظبي» مبادرة رياضية مجتمعية تتماشى مع أهداف مجلس أبوظبي الرياضي، وسرعان ما جذب اهتمام السائقين المحترفين من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن مختلف أنحاء العالم للمشاركة في جولاته.

وتشهد الجولة المرتقبة 61 مشاركة في فئة دراجة، 11 مركبة كواد، 11 سيارة، و23 باجي، ويتجاوز طول مسار الجولة الثالثة 100 كيلومتر، ويجتاز المتسابقون الكثبان الرملية الناعمة والذهبية في صحراء منطقة الظفرة في تجربة فريدة من نوعها.

ويشارك في الجولة سائقون من روسيا، الصين، ألمانيا، الكويت، أوزبكستان، ليتوانيا، الهند، كندا، الدنمارك، أوكرانيا، بريطانيا، السعودية، قبرص، إيطاليا، نيوزيلندا، فرنسا، قطر، الأردن، جنوب أفريقيا، أسكتلندا، أيرلندا، إسبانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، بلجيكيا، البرتغال، النمسا، مصر، باكستان والبرازيل.

من جانبه، أكد طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أهمية تنظيم «تحدي باها أبوظبي» الذي يجمع السائقين المحترفين والهواة في رالي يوفر الفرصة لعشاق رياضة المحركات والسرعة للتنافس ضمن أجواء آمنة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة.

وأشاد الهاشمي بالحجم الكبير للمشاركة في الجولة الثالثة من «تحدي باها أبوظبي»، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الاهتمام المتزايد والقاعدة الواسعة للمتسابقين في رياضة المحركات في المنطقة، مبيناً أن هذا العدد الكبير من المشاركين يعكس أيضاً نجاح التحدي في جذب السائقين من مختلف الجنسيات، وهو ما يعزز من مكانته حدثاً رياضياً مهماً على مستوى المنطقة .

وأضاف الهاشمي: «من خلال تنظيم هذه الفعالية، نؤكد التزامنا بتطوير مهارات السائقين المحليين، وتحفيزهم للمشاركة في الفعاليات الدولية الكبرى داخل الإمارات وخارجها».