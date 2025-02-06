الشرياني ينضم إلى لجنة التخطيط في اللجنة الأولمبية



دبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية انضمام أحمد علي الشرياني، الأمين العام لاتحاد الرياضات البحرية، عضواً في لجنة التخطيط.

ويأتي التعيين في إطار جهود اللجنة لتعزيز حضور الإمارات في البطولات الرياضية الدولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الرياضة الوطنية 2031.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 إلى تحقيق تطلعات طموحة، من خلال تطوير الرياضيين المحترفين عبر برامج تدريبية متقدمة، واكتشاف المواهب الشابة، لتمكين الجيل القادم من الرياضيين، كما تسعى الاستراتيجية إلى رفع نسبة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية إلى 71% بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لضمان استدامة تمويل وتطوير البنية التحتية الرياضية في الدولة.

وعبّر أحمد علي الشرياني، عن اعتزازه بهذا التعيين الذي وصفه بفرصة لدعم التنافسية العالمية للرياضة الإماراتية، مؤكداً أهمية التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وضرورة تبني حلول رياضية مبتكرة ومستدامة تسهم في تحقيق إنجازات نوعية ترفع من مستوى الرياضة الإماراتية في المحافل الدولية الكبرى.

وتواصل اللجنة الأولمبية الوطنية جهودها لتطوير المنظومة الرياضية في الإمارات، عبر خطط واستراتيجيات شاملة تهدف إلى بناء جيل جديد من الأبطال الرياضيين القادرين على تحقيق نجاحات تضع الإمارات في مصاف الدول الرائدة في الرياضة العالمية.