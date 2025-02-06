الجمعة 7 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر ينتظر المتأهل من الرفاع والقادسية في نصف «نهائي الخليجية»

النصر ينتظر المتأهل من الرفاع والقادسية في نصف «نهائي الخليجية»
6 فبراير 2025 12:50

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»


ينتظر النصر متصدر «المجموعة الأولى» لدوري أبطال الخليج 2024-2025، حتى ختام الدور الأول في «المجموعة الثانية» مساء 18 فبراير الجاري، لمعرفة هوية منافسه في نصف النهائي، في ظل المنافسة المحتدمة على مقعد «الوصافة» بين القادسية الكويتي، والرفاع البحريني.
وشهد ختام «الجولة الخامسة» في المجموعة الثانية، إنعاش الرفاع البحريني لآماله في المنافسة على بطاقة التأهل الأخيرة إلى نصف النهائي، بفوزه الثمين على ضيفه الاتفاق السعودي «المتصدر» 2-1، فيما تفوق القادسية الكويتي أمام ضيفه العربي القطري 3-0 ضمن الجولة ذاتها.
وحافظ الاتفاق أول المتأهلين عن «المجموعة الثانية»، على صدارته الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما حل القادسية الكويتي ثانياً، وله 8 نقاط، والرفاع البحريني في المركز الثالث «7 نقاط»، مقابل نقطة للعربي «الأخير».
ويلتقي في «الجولة السادسة» والأخيرة، الاتفاق والقادسية على استاد عبدالله الدبل في مدينة الدمام السعودية، فيما يحل الرفاع ضيفاً على العربي في استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويتأهل فريقان من كل مجموعة في «أبطال الخليج»، إلى نصف النهائي، حيث يواجه أول المجموعة الأولى، ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى.
وحجز «العميد» بطاقة التأهل الأولى في المجموعة الأولى، بفوزه في الجولة الخامسة أمام مضيفه ظفار العُماني 2-1، ليعزز صدارته للترتيب برصيد 13 نقطة، وشهدت المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها فوز دهوك العراقي أمام أهلي صنعاء اليمني 3-0، ليحجز دهوك «الوصيف» برصيد 8 نقاط بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، ويضرب موعداً مع الاتفاق في نصف النهائي، فيما بقى ظفار ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأهلي صنعاء في المركز الأخير وله 3 نقاط.
ويلتقي النصر في «الجولة الأخيرة» لختام الدور الأول، ضيفه أهلي صنعاء مساء 19 فبراير الجاري على استاد آل مكتوم، ويلعب في المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها، دهوك وظفار على ملعب الأول في مدينة دهوك.
ويقام الدور نصف النهائي في دوري أبطال الخليج، بنظام الذهاب والإياب، حيث يستقبل «العميد»، ضيفه وصيف المجموعة الثانية «القادسية أو الرفاع»، في مباراة الذهاب 4 مارس المقبل، على أن يخوض الإياب على ملعب وصيف المجموعة في 11 مارس، ويتأهل الفائزان من نصف النهائي إلى النهائي في أبريل 2025.
وخصص «الاتحاد الخليجي لكرة القدم» جوائز كبيرة للبطولة، حيث يحصد الفائز باللقب 3 ملايين دولار، مقابل مليون دولار للوصيف، كما تم تخصيص جوائز فردية، لأفضل لاعب، وأفضل حارس، وهداف البطولة بمبلغ 50 ألف دولار لكل فائز.

الإمارات
دبي
النصر
بطولة الأندية الخليجية
الرفاع البحريني
القادسية الكويتي
الاتفاق السعودي
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
أرشيفية
علوم الدار
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
اليوم 13:13
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
الرياضة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
اليوم 13:00
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
الرياضة
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
اليوم 12:55
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
الرياضة
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
اليوم 12:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©