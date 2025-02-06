النصر ينتظر المتأهل من الرفاع والقادسية في نصف «نهائي الخليجية»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



ينتظر النصر متصدر «المجموعة الأولى» لدوري أبطال الخليج 2024-2025، حتى ختام الدور الأول في «المجموعة الثانية» مساء 18 فبراير الجاري، لمعرفة هوية منافسه في نصف النهائي، في ظل المنافسة المحتدمة على مقعد «الوصافة» بين القادسية الكويتي، والرفاع البحريني.

وشهد ختام «الجولة الخامسة» في المجموعة الثانية، إنعاش الرفاع البحريني لآماله في المنافسة على بطاقة التأهل الأخيرة إلى نصف النهائي، بفوزه الثمين على ضيفه الاتفاق السعودي «المتصدر» 2-1، فيما تفوق القادسية الكويتي أمام ضيفه العربي القطري 3-0 ضمن الجولة ذاتها.

وحافظ الاتفاق أول المتأهلين عن «المجموعة الثانية»، على صدارته الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما حل القادسية الكويتي ثانياً، وله 8 نقاط، والرفاع البحريني في المركز الثالث «7 نقاط»، مقابل نقطة للعربي «الأخير».

ويلتقي في «الجولة السادسة» والأخيرة، الاتفاق والقادسية على استاد عبدالله الدبل في مدينة الدمام السعودية، فيما يحل الرفاع ضيفاً على العربي في استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتأهل فريقان من كل مجموعة في «أبطال الخليج»، إلى نصف النهائي، حيث يواجه أول المجموعة الأولى، ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى.

وحجز «العميد» بطاقة التأهل الأولى في المجموعة الأولى، بفوزه في الجولة الخامسة أمام مضيفه ظفار العُماني 2-1، ليعزز صدارته للترتيب برصيد 13 نقطة، وشهدت المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها فوز دهوك العراقي أمام أهلي صنعاء اليمني 3-0، ليحجز دهوك «الوصيف» برصيد 8 نقاط بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، ويضرب موعداً مع الاتفاق في نصف النهائي، فيما بقى ظفار ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأهلي صنعاء في المركز الأخير وله 3 نقاط.

ويلتقي النصر في «الجولة الأخيرة» لختام الدور الأول، ضيفه أهلي صنعاء مساء 19 فبراير الجاري على استاد آل مكتوم، ويلعب في المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها، دهوك وظفار على ملعب الأول في مدينة دهوك.

ويقام الدور نصف النهائي في دوري أبطال الخليج، بنظام الذهاب والإياب، حيث يستقبل «العميد»، ضيفه وصيف المجموعة الثانية «القادسية أو الرفاع»، في مباراة الذهاب 4 مارس المقبل، على أن يخوض الإياب على ملعب وصيف المجموعة في 11 مارس، ويتأهل الفائزان من نصف النهائي إلى النهائي في أبريل 2025.

وخصص «الاتحاد الخليجي لكرة القدم» جوائز كبيرة للبطولة، حيث يحصد الفائز باللقب 3 ملايين دولار، مقابل مليون دولار للوصيف، كما تم تخصيص جوائز فردية، لأفضل لاعب، وأفضل حارس، وهداف البطولة بمبلغ 50 ألف دولار لكل فائز.