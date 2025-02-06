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الرياضة

أكاديمية فاطمة بنت مبارك تعلن أن 2025 عام تمكين الرياضة النسائية

أكاديمية فاطمة بنت مبارك تعلن أن 2025 عام تمكين الرياضة النسائية
6 فبراير 2025 13:40

أبوظبي (وام)

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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، اعتبار 2025 في خطتها الاستراتيجية عاماً لتمكين الرياضة النسائية على الصعد كافة، من خلال توطيد الروابط المجتمعية، وربطها بالجانب الرياضي، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى مشاركة العنصر النسائي في هذه الفعاليات.
وأكدت الأكاديمية في بيانها الصادر اليوم أنها استهلت عام 2025 بسلسلة من الفعاليات الرياضية والمبادرات الصحية التي تعكس التزامها بترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتوجيهات حثيثة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.
وأكدت إدارة الأكاديمية أنها تواصل دورها في الارتقاء بالرياضة النسائية، وإلهام الأجيال القادمة، وتهيئة منصات للتميّز الرياضي، إذ لا تقتصر الجهود على تعزيز المنافسة الرياضية رفيعة المستوى، بل تمتد أيضاً إلى توطيد الروابط المجتمعية، حيث تجمع بين الرياضيات والمدربين والداعمين دافعين بعجلة الرياضة النسائية يداً بيد.
وبدأت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية العام الجاري، باستضافة النسخة الـ12 من كأس فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، في حدث مرموق يعكس التزامها بتحقيق التميز في رياضة الفروسية، وإبراز المواهب الاستثنائية، وتعزيز المشاركة المحلية.
ولم تقتصر جهود الأكاديمية على المنافسات الرياضية، بل امتدت إلى ورش عمل تدريبية وتوعوية تهدف إلى تمكين المرأة، من خلال الرياضة، وتعزيز أسلوب حياة صحي ومتوازن.

الإمارات
أبوظبي
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
الرياضة النسائية
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