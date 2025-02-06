«دوري الطائرة» يستأنف المشوار بعد «التوقف العربي»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



يستأنف «دوري الرجال لكرة الطائرة»، مشوار الموسم الحالي، بإقامة 4 مباريات مساء الجمعة، ضمن «الأسبوع العاشر»، والذي يشهد مواجهات العين والجزيرة، الوحدة والوصل، بني ياس وشباب الأهلي، النصر وعجمان.

وتوقف «دوري الطائرة» 35 يوماً منذ 3 يناير الماضي، في ظل مشاركة الجزيرة وبني ياس في «النسخة 43» من بطولة الأندية العربية للرجال للكرة الطائرة، والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأنهى الجزيرة بطل الدوري في الموسم الماضي، مشواره في المركز الثامن، بعد الخسارة أمام قطر القطري «المستضيف» 2-3، وبنتائج الأشواط «14-25 و25-17 و25-21 و19-15و11-15».

في المقابل، اختتم بني ياس مشواره في البطولة، بالفوز على برقان الكويتي 3-1 بنتائج الأشواط «25-17 و28-26 و25-17»، في مواجهة تحديد المركز الحادي عشر.

ويتصدر «السماوي» ترتيب «دوري الرجال» في الموسم الحالي، برصيد 25 نقطة من 10 مباريات، بعدما أنهى الدور الأول بالعلامة الكاملة «8 انتصارات من 8 مباريات»، قبل أن يتكبد الخسارة في انطلاق مرحلة إياب الدور الأول أمام الجزيرة 2-3.

وهي الخسارة الأولى لبني ياس المُتوج بـ «كأس الاتحاد»، بأول ألقاب مسابقات «فئة الرجال» المحلية للكرة الطائرة لموسم 2024- 2025، بعد صدارته «مرحلة الذهاب» برصيد 8 انتصارات.

ويشهد دوري الطائرة في الموسم الحالي، مشاركة 9 أندية، بعد عودة الوحدة، وتخوض الأندية 96 مباراة، حيث تُقام المرحلة الأولى من الدوري بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل أول 4 أندية في الترتيب للعب «البلاي أوف» على درع الدوري، من 21 فبراير إلى 11 مارس المقبل.