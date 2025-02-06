«سماء الغربية» و«أه طحان» يتألقان في سباق الخيول العربية الأصيلة



أبوظبي (الاتحاد)



اختتم نادي ليوا الرياضي سباق الخيول العربية الأصيلة السابع الذي أقيم في ميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وسط منافسة قوية بين نخبة من الخيول والفرسان، حيث شهد السباق حضوراً جماهيرياً وتفاعلاً كبيراً مع الأشواط التي قدمت أداءً متميزاً يعكس تطور سباقات الخيول العربية في المنطقة .

وجاءت نتائج السباق الذي أقيم على مدار شوطين، لتهدي في الشوط الأول لمسافة 1700 متر المركز الأول إلى «سماء الغربية» للمالك حمدان سهيل علي المزروعي، وتبعه «سفير الثاني» للمالك أحمد محمد فن المحيربي، و«شامخ الثاني» للمالك سيف محمد فن المحيربي.

وفي الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، احتل «أه طحان» للمالك حمد مرشد المرر المركز الأول، وتبعه «ربدان» للمالك غدير عبد الله المنصوري، و«ا.ف كراس» للمالك أحمد محمد سيف المرر.

وفي ختام السباق، قام سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا الرياضي، بتكريم الفائزين، مشيداً بالمستوى الكبير الذي شهدته المنافسات.

وأشار المزروعي إلى أن السباق يعكس التزام النادي بتطوير رياضة سباقات الخيول العربية الأصيلة، وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي، مؤكداً أن الإقبال الكبير على المشاركة، يعكس مدى الاهتمام بهذه الرياضة العريقة.

وأضاف: «سعداء بالنجاح الذي حققه السباق السابع، والذي جاء تتويجاً لجهود النادي في تنظيم فعاليات تعزز من قيمة رياضة الفروسية في منطقة الظفرة، ونتطلع إلى المزيد من السباقات التي تسهم في الحفاظ على هذا الإرث الرياضي العريق».

