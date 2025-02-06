منتخب السلة يضم 15 لاعباً في معسكر صربيا

علي معالي (أبوظبي)



تغادر بعثة منتخب السلة إلى صربيا، صباح الجمعة، لإقامة معسكر تدريبي يستمر إلى 17 فبراير الجاري، استعداداً لمباراتي سوريا ولبنان، ضمن «الجولة الثالثة» من تصفيات كأس آسيا بالسعودية.

تضم البعثة 15 لاعباً، هم قيس عمر، عمر خالد العامري، أحمد عبداللطيف، حامد عبداللطيف «شباب الأهلي»، راشد أيمن، عبدالعزيز خليفة «الوصل»، حسن عبدالله، حمد عاشور، ومامادو ندياي «النصر»، محمد محمود الهاشمي، محمود وسيم، ديماركو «الشارقة»، راشد ناصر، جاسم محمد، راشد سالم النعيمي «البطائح»، إضافة إلى راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، والدكتور منير بن الحبيب، المدير الفني، وسالم عتيق وجاسم عبدالرضا مدربين، وعلي الحمادي إدارياً، على أن يلحق بالبعثة عبداللطيف الفردان، نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات.

وشارك المنتخب مؤخراً في «النسخة 34» من بطولة دبي الدولية، وحقق إنجازاً تاريخياً، بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرنزية للمرة الأولى، فضلاً عن 4 ألقاب شخصية، وهي جائزة أفضل مدرب التي تُوج بها الدكتور منير بن الحبيب، لأنه أحدث طفرة كبيرة في مستوى المنتخب، خلال الفترة الماضية، بدليل حصد برونزية دولية دبي، وقيس عمر أفضل لاعب ارتكاز، سالم خليفة أفضل لاعب واعد، وديماركو أفضل صانع ألعاب، وهذه الجوائز الفردية والجماعية، سيكون لها تأثيرها الإيجابي على المنتخب، خلال الفترة المقبلة.

يخوض المنتخب خلال المعسكر 3 مباريات متدرجة المستوى، يهتم خلالها الجهاز الفني، بإيجاد الانسجام بين العناصر كافة، خاصة أن هناك بعض اللاعبين لم يشاركوا في «دولية دبي»، مثل راشد ناصر.

وأكد الدكتور منير بن الحبيب، أن معسكر صربيا في غاية الأهمية، وقال: «لعبنا في دولية دبي، لكن لم نتدرب بالشكل الكافي، وبالتالي فإن المعسكر مفيد من النواحي كافة، التدريبات يومياً، مع خوض 3 مباريات 11، و13، 16 فبراير، يتم من خلالها البحث عن الانسجام التام بين اللاعبين، حتى ندخل المرحلة الأخيرة من تصفيات آسيا بصورة جيدة».

وقال بن الحبيب: «لم يشارك راشد ناصر مؤخراً لمرضه، وجاسم محمد على فترات لظروف عمله، وبالتالي فإن الفرصة متاحة أمامهما للتدريبات، وخوض المباريات خلال المعسكر، مع ارتفاع معدل اللياقة البدنية والنواحي المهارية والخططية لبقية اللاعبين، والفرصة متاحة لتصحيح أخطاء المنافسات الأخيرة».