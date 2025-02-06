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الرياضة

مطرب بريطاني يشعل غضب جماهير ريال مدريد!

مطرب بريطاني يشعل غضب جماهير ريال مدريد!
6 فبراير 2025 15:24

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أشعل ليام جالاجر، المدرب البريطاني العالمي، ومغني فرقة «أواسيس»، غضب جماهير ريال مدريد بـ «تغريدة» على حسابه بمنصة «إكس»، قبل مواجهة الفريق الإسباني أمام مانشستر سيتي في «ملحق» دوري أبطال أوروبا.
ويُعرف عن ليام أنه من أشد المعجبين والمشجعين لفريق «السيتي»، ولكنه لم يستطع إلا أن يتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، عندما عرف بمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ومثل العديد من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ينتظر اللقاء بفارغ الصبر، حيث تقام مباراة الذهاب 12 فبراير الجاري في ملعب الاتحاد، والإياب 19 فبراير في سانتياجو برنابيو.
وأشعل ليام الأجواء بتغريدة حملت كلمات حادة، والتحدي لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي، وأوصى بعض المستخدمين على هذه المنصة بأن يخفف من لغته، ويسترخي ويحافظ على رباطة جأشه.
وانتشرت تعليقات رداً على تغريدته، تتوقع فوز الفريق الإنجليزي، بينما نقلت صحيفة ماركا تغريدة المطرب العالمي، لتشعل غضب جماهير الكرة الإسبانية وعشاق الريال.
وستكون مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي هي الرابعة على التوالي، منذ عام 2022.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
مانشستر سيتي
ريال مدريد
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