حلبة ياس تستقبل 3 بطولات



أبوظبي (الاتحاد)

تستعد حلبة مرسى ياس لاستضافة عطلة نهاية أسبوع حافلة بالحماس والتشويق مع مجموعة من الفعاليات الرياضية التي تجمع بين سباقات المحركات والأنشطة المجتمعية.

وتشمل الفعاليات الجولة النهائية من بطولة الإمارات للدريفت برعاية «مونستر إنرجي»، وبطولة روتاكس ماكس للكارتينج، إضافة إلى ترايثلون ياس 2025.

وتوفر الفعاليات مزيجاً من السباقات التنافسية عالية السرعة والتحديات الرياضية، بما يلبي اهتمامات عشاق رياضات المحركات وهواة أنشطة الرياضة واللياقة البدنية.

تختتم بطولة الإمارات للدريفت برعاية «مونستر إنرجي» موسمها بجولة نهائية مرتقبة في حلبة مرسى ياس يوم السبت، حيث يخوض 36 سائقاً محترفاً منافسات قوية لحسم اللقب، ويستعرض المتنافسون مهاراتهم في القيادة الاستعراضية، التي تجمع بين الدقة والسرعة والأداء الفني، مما يجعل هذه الجولة من أبرز فعاليات رياضة الدريفت في المنطقة.

ومن بين المشاركين، يبرز السائق الإماراتي الشاب خليفة الفلاسي، البالغ من العمر 16 عاماً، والذي نجح في لفت الأنظار خلال الموسم الحالي، بصفته أصغر متسابق في البطولة، ويسعى الفلاسي لتحقيق نتائج متميزة في الجولة لتعزيز مكانته بين نخبة السائقين.

وتشهد بطولة روتاكس ماكس منافسات قوية بين نخبة سائقي الكارتينج الشباب في المنطقة، حيث تقام سباقاتها على المضمار الرسمي لـ «الفورمولا-1» في حلبة مرسى ياس، مما يضيف تحدياً فريداً للسائقين الذين سيواجهون مسارات سريعة ومنعطفات فنية دقيقة.

ويشارك في البطولة عدد من سائقي فريق «ياس هيت للسباقات»، حيث يمثل السباق فرصة لإبراز المواهب الشابة في رياضة السيارات، ومن المتوقع أن تشهد السباقات تنافساً قوياً، حيث تصل سرعات بعض المتسابقين إلى أكثر من 100 كيلومتر في الساعة، مما يجعل الحدث محطة بارزة في موسم سباقات الكارتينج.

ويعود ترايثلون ياس 2025، ليقدم تجربة رياضية فريدة تتيح للمشاركين خوض منافسات السباحة وركوب الدراجات والتزلج بالعجلات والجري على مضمار «الفورمولا-1» في حلبة مرسى ياس.

ويعد الحدث من أبرز الفعاليات الرياضية السنوية، حيث يضم فئات متعددة تشمل الفئة الأولمبية، الفئة السريعة، وسباقات التتابع، ما يسمح بمشاركة الرياضيين من مختلف المستويات، من الهواة وحتى المحترفين، وتنظم السباقات في أجواء استثنائية تحت أضواء الحلبة، مما يضيف إلى التجربة الرياضية طابعاً فريداً.