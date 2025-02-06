ويليان يعود إلى فولهام



لندن (أ ف ب)



تعاقد فولهام تاسع ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مع الجناح البرازيلي الدولي ويليان للمرة الثانية، بعقد حتى نهاية الموسم، بعد أشهر من مغادرته النادي نحو أولمبياكوس اليوناني.

وسبق لويليان الذي مثّل تشيلسي بين 2013 و2020، أن ارتدى قميص فولهام من 2022 إلى 2024، قبل انضمامه إلى أولمبياكوس في سبتمبر من العام الماضي.

وانضم اللاعب البالغ 36 عاماً إلى النادي اللندني ضمن صفقة انتقال حر.

خاض ويليان 317 مباراة في الدوري الإنجليزي مع أندية تشيلسي، أرسنال وفولهام، مسجلاً 47 هدفاً.

قال بعد عودته «أنا سعيد بأن أكون هنا، أعتقد أنها فرصة رائعة مجدداً لألعب لهذا النادي، ومتحمس للنزول إلى أرض الملعب، والقيام بالأمور بشكل جيد لهذا النادي».

وتابع «أنا سعيد تماماً، عائلتي سعيدة، نحن سعداء لعودتنا، وأعتقد أنه يمكننا أن نقوم بأمور جيدة حتى نهاية الموسم».

ويلعب فولهام بقيادة مدربه البرتغالي ماركو سيلفا مع ويجان من المستوى الثاني في الدور الرابع من كأس إنجلترا السبت.