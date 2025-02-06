بعد الاعتزال.. تعرف على مسيرة أسطورة ريال مدريد مع الألقاب!



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن البرازيلي مارسيلو دا سيلفا «36 عاماً» مدافع فلومينينسي البرازيلي الحالي وريال مدريد السابق، اعتزال كرة القدم، وهو الخبر الذي اهتمت به مختلف وسائل الإعلام العالمية والمنصات الرياضية المتخصصة حول العالم، حيث يعد مارسيلو أحد أبرز الأساطير في تشكيلة ريال مدريد خلال آخر 20 عاماً، كما أسهم بموهبته الفريدة في حسم بطولات مهمة في مسيرته مع الريال ومنتخب البرازيل، كونه أحد أكثر المدافعين موهبة في عالم كرة القدم، ونستعرض أرقامه ومسيرته في السطور التالية.

- انتقل مارسيلو إلى ريال مدريد في 2006 قادماً من فلومينينسي البرازيلي، ومنذ ذلك الوقت فاز بـ25 لقباً في مواسمه الـ15 مع الريال، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإسباني، وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وخمسة ألقاب من كأس السوبر الإسباني، وأربعة ألقاب مونديال الأندية، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الأوروبي، ولقبان لكأس الملك، بخلاف ألقابه مع منتخب البرازيل، حين حصد لقب كأس القارات عام 2013، لكنه لم يتوج بلقب المونديال أو كوبا أميركا.

في عام 2023 انتهت مسيرته مع الريال، وعاد إلى فلومينينسي النادي الذي بدأ مسيرته معه عام 2005، وأضاف المزيد من الألقاب إلى مجموعته، بما في ذلك كأس ليبرتادوريس 2023.

وأجمالاً لعب مارسيلو 721 مباراة، وسجل 58 هدفاً، وصنع 117 هدفاً، كما حصد 31 لقباً في مسيرته.



مارسيلو في أرقام

المباريات: 721

الأهداف: 58

صناعة الأهداف: 117

الألقاب: 31

مارسيلو مع ريال مدريد

الدوري الإسباني: 6

دوري أبطال أوروبا: 5

كأس السوبر الإسباني: 5

مونديال الأندية: 4

كأس السوبر الأوروبي: 3

كأس الملك: 2