رئيس الاتحاد الإسباني يحتفظ بمنصبه بعد قبول «الاستئناف»



مدريد (أ ف ب)



احتفظ رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافاييل لوسان بمنصبه، بعدما قبلت المحكمة العليا في البلاد استئنافه ضد الحكم الذي منعه من تولي منصب عام.

وانتخب لوسان لمنصب رئيس الاتحاد في ديسمبر 2024 لولاية مدتها أربعة أعوام، رغم منعه من تولي منصب عام لمدة 7 أعوام من محكمة إسبانية.

أدين ابن الـ57 عاماً أثناء فترة ولايته كرئيس لمجلس مقاطعة بونتيفيدرا عام 2022، بسبب تورطه في منح عقد لتحسين ملعب كرة قدم في بلدة مورانا، مع أنه تم الانتهاء من معظم الأعمال.

وأفادت المحكمة العليا في حكم بأنه «يجب أن نبرئ رافاييل لوسان وآخرين من جريمة الاختلاس الإداري التي اتُهموا بها».

وقرار المحكمة خبر إيجابي لاتحاد غارق في المشاكل منذ أعوام، مع اضطرار أسلاف لوسان الثلاثة إلى التنحي بسبب تورطهم في قضايا قانونية، بينهم لويس روبياليس الذي يخضع للمحاكمة حالياً بسبب تصرفه غير الأخلاقي مع لاعبة المنتخب جيني هيرموسو.

وأقيل أنخل ماريا فيّار في 2018، بعد إيقافه في العام السابق، بعدما قبض عليه وابنه في تهم فساد، من بين العديد من الاتهامات الأخرى.

ثم تبعه روبياليس الذي استقال في سبتمبر 2023، بسبب تصرفه مع هيرموسو خلال الاحتفال بإحراز كأس العالم للسيدات، وجاء من بعده بيدرو روتشا الذي أوقف لتجاوزه واجباته رئيساً مؤقتاً قبل انتخابه.

وانتقدت وزيرة الرياضة الإسبانية بيلار أليجريا اتحاد كرة القدم في البلاد، قائلة لشبكة «تي في إيه» إن «الصورة التي عكسها اتحاد كرة القدم لم تكن إيجابية أو بناءة، إذا عدنا بالزمن، انتهى أمر آخر رؤساء اتحاد كرة القدم بسبب قضايا في المحكمة، لا أعتقد أن المشجعين يستحقون ذلك».

على الرغم من الفوضى الإدارية، فاز منتخب الرجال الإسباني بكأس أوروبا 2024، بينما رفع منتخب السيدات كأس العالم 2023.

ومن المقرر أن تستضيف إسبانيا كأس العالم للرجال 2030 بالاشتراك مع البرتغال والمغرب.