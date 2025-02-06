«الإمارات» يكسب «الحبتور» في «الكأس الذهبية»



دبي (الاتحاد)



فاز فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على «الحبتور» حامل اللقب 12-10 في افتتاح كأس دبي الذهبية للبولو، والتي تستمر إلى 22 فبراير الجاري، بمشاركة 6 فرق وبهانديكاب 20 جول.

لم يكن فوز الإمارات سهلاً، بل جاء بعد مباراة قوية ومثيرة، تأرجح فيها التقدم بين الفريقين، بسبب تقارب مستوى أداء اللاعبين في المباراة التي شهدت 8 حالات تعادل، ولم يتم حسمها إلا في الـ90 ثانية الأخيرة، ونجح فيها «الإمارات» في استغلال خطأين «ضربتين جزائيتين» ليخطف الفوز، ويحصد نقطتين ثمينتين، فيما يتطلع «الحبتور» إلى التعويض في مباراته المقبلة مع «الذئاب».

وتفوق «الذئاب» على «بنجاش» 10-9، وتقدم «بنجاش» حتى نهاية الشوط الثالث، حيث وصلت النتيجة إلى 7-3، ألا أن الشوط الرابع شهد تحولاً مثيراً، وأدرك «الذئاب» التعادل الذي تكرر 9 - 9 في الشوط الرابع، ومع صافرة النهاية يخطف «الذئاب» الانتصار، وأحرز أهدافه العشرة اللاعب بانيللو.