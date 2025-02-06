4 أبطال في بطولة دبي للتنس



دبي (الاتحاد)



تنطلق «النسخة 33» من بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، بعد 10 أيام بمشاركة أربعة أبطال، حيث ينضم أوجو هامبرت حامل اللقب، إلى دانييل ميدفيديف بطل 2023، وأندري روبليف، عام 2022، وأصلان كاراتسيف، بطل 2021، الذين يعودون للمنافسة مجدداً على اللقب.

وتشهد البطولات على مدار أسبوعين منافسات عالمية المستوى على أرضية استاد سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود.

وتبدأ المنافسات 16 فبراير مع انطلاق الدورة الـ25 من بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، التي تستمر لمدة أسبوع، تليها بطولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة التي تبدأ 24 فبراير.

ويعتبر ميدفيديف أبرز المرشحين للفوز بلقب الرجال، وهو مصنّف حالياً في المركز السابع عالمياً ويحمل لقبين في بطولات الجراند سلام.

كما يشارك في المنافسة على لقب البطولة كل من مارين سيليتش، الفائز بلقب بطولة أميركا المفتوحة 2014، وستيفانوس تسيتسيباس، الذي نجح مرتين في الوصول إلى نهائي البطولة في دبي، إلى جانب ماتيو بيريتيني، الذي وصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون 2021.

وتحظى بطولة السيدات لهذا العام بأهمية خاصة، مع مرور 25 عاماً على انطلاق بطولة رابطة محترفات التنس في دبي، مما يشكّل علامة فارقة في تنامي رياضة التنس على مستوى المنطقة.

وتسعى البطلة جاسمين باوليني للدفاع عن لقبها في مواجهة مجموعة من النجمات، تضم 9 من أفضل 10 لاعبات في العالم، بمن في ذلك المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا.

وتم تأكيد مشاركة معظم اللاعبات المصنفات في المراكز الأربعين الأولى، الأمر الذي يمنح قرعة هذا العام تنافسية غير مسبوقة في تاريخ البطولة بصرف النظر عن احتمال حصول حالات انسحاب بسبب الإصابة.

وقال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «تتمتع بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس بمكانة متميزة بين جولات رابطة محترفي ومحترفات التنس، وتشهد هذه البطولات منافسة مميزة كل عام، مما يعكس مكانة دبي الراسخة كوجهة رياضية رائدة للاعبين والمشجعين على حد سواء، ويستمر الحماس والتشويق في منافسات هذا العام مع عودة الأبطال السابقين للمشاركة في البطولة، ونتطلع إلى تقديم واحدة من أبرز دورات البطولة على الإطلاق.

ومن جانبه، قال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة: «تسرنا عودة أربعة أبطال للمشاركة في بطولة رابطة محترفي التنس هذا العام، وهو ما يضفي مزيداً من المتعة والتشويق على المنافسات، وبذلنا جهوداً حثيثة لتقديم دورة متميزة تليق بالإرث العريق للبطولة والممتّد لأكثر من ثلاثة عقود، كما نتوقع منافسة شديدة في بطولة السيدات، مع تأكيد مشاركة 9 من أفضل 10 لاعبات مصنّفات، ونثق بتقديم تجربة استثنائية للجمهور خلال أسبوعيّ البطولات».