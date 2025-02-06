بوعصيبة نائباً لرئيس «آسيوي الدراجات»



أبوظبي (الاتحاد)



فاز المهندس منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، بعضوية الاتحاد الآسيوي، من 2025 إلى 2029، واختياره نائباً لرئيس الاتحاد، في الاجتماع الذي عُقد على هامش البطولة الآسيوية للطريق في تايلاند.

وأكد بوعصيبة سعادته بالثقة الكبيرة من مجلس إدارة الاتحاد، مشيراً إلى أن ذلك يعكس النجاح الكبير لدراجات الإمارات خلال الفترة الماضية، والوصول الدائم إلى منصات التتويج.

وأشار أن المنتخب يشارك في البطولة الآسيوية بصفته بطل النسخة الأخيرة، عقب التتويج بذهبية وفضية سباق الفردي العام فئة تحت 23 عاماً، وقال: «نبحث عن استمرار تألق دراجي المنتخب وحصد النتائج الإيجابية في البطولة».

ويشارك المنتخب في البطولة الآسيوية للطريق، قبل خوض البطولة الآسيوية للمضمار في ماليزيا.