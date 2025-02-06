لورينا تُتوج بمرحلة «إرث دبي» في «طواف الإمارات للسيدات»

دبي (الاتحاد)



فازت الهولندية لورينا ويبيس بالمرحلة الأولى «إرث دبي»، في «النسخة الثالثة» لـ «طواف الإمارات للسيدات 2025»، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة نخبة من أبرز فرق ومتسابقات العالم في الدراجات.

وقطعت ويبيس قائدة فريق إس دي ووركس بروتايم الهولندي مسافة المرحلة البالغة 149 كم، وانطلقت من نادي ضباط شرطة دبي، مروراً بأبرز معالم دبي حتى دبي هاربور، في 3 ساعات و57 دقيقة و37 ثانية، لتكرر فوزها بالمرحلة الأولى للطواف للعام الثاني على التوالي، وترفع عدد مرات فوزها في طواف الإمارات إلى 4 مراحل.

وسيطرت المشاركات الهولنديات على المراكز الثلاثة الأولى في المرحلة الأولى، حيث احتلت المركز الثاني شارلوت كول دراجة فريق بيكنيك بفارق 0.04 ثانية عن ويبيس، ومواطنتها نينكا فينهوفن دراجة فريق فيزما ليز بايك بفارق 0.06 ثانية.



وعقب نهاية السباق، حصلت لورينا ويبيس بطلة أوروبا على القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة لمتصدرة الترتيب العام للطواف، إلى جانب القميص الأخضر، برعاية مدن للمتصدرة بالنقاط بحصولها على 20 نقطة، وحصدت نينكا فينهوفن على القميص الأبيض، برعاية طاقة لأفضل دراجة شابة، والإيطالية كريستينا تونيتي من فريق لابورال كوتشكا على القميص الأسود، برعاية الدار لمتصدرة مرحلة السرعة المتوسطة.

وتوج الفائزات بلقب وقمصان مرحلة إرث دبي، سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الرحيم الزرعوني، مدير مكتب الاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، وريم الراشدي، مدير إدارة التسويق بمجلس أبوظبي الرياضي، وفاروق جواد ممثلاً عن جنرال موتورز، وديباك جاين، ممثلاً لمدن، وبدر المنصوري، ممثلاً لشركة الدار، وعلي الفلاسي، ممثل برجيل القابضة.

ولم يؤثر الحادث الذي وقع في منتصف السباق بسبب سقوط إحدى المشاركات، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من اللاعبات على مسيرة السباق بشكل عام، واستكملت أغلب المتسابقات اللواتي سقطن السباق حتى النهاية، حيث استطاعت لورينا ويبيس التفوق في آخر كيلومتر، بفضل عمل جماعي من فريقها، عقب منافسة مع شارلوت كول.



أما الإيطالية إليسا لونجو بورجيني، قائدة فريق الإمارات القابضة، وحاملة لقب النسخة الأولى لطواف الإمارات، فقد كانت في سرب المقدمة في الكيلومترات الأخيرة، إلا أنها لم تتمكن من إيجاد مساحة للعبور في الكيلو الأخير.

وقالت لورينا ويبيس: «شعور جيد جداً، وإدراك أني ما زلت أفوز بسباق سريع بعد العطلة الشتوية، وأعتقد أنه كان سباقاً قوياً وعادلاً، سعيدة بأن أفوز مرة أخرى في طواف الإمارات».

وأضافت: «كنت سوياً جنباً إلى جنب مع شارلوت كول في المقدمة، قبل خط النهاية، وأشكر فريقي الذي قام بعمل جيد للغاية لمساعدتي على التواجد في وضع جيد في الأمتار الأخيرة، لقد منحوني تقدماً رائعاً، ووضعوني في المكان المناسب».

وقالت: «عندما جاءت شارلوت بسرعة كبيرة من الخلف للأمام أجبرتني على بذل أقصى جهد حتى النهاية، من الجيد أن يكون لدينا العديد من المتسابقات اللاتي يتمتعن بالسرعة، ويزيد من وتيرة التنافس».

وتقام المرحلة الثانية في منطقة الظفرة لمسافة 111 كم، وهي مرحلة صحراوية تبدأ من حصن الظفرة حتى المرفأ، تتضمن طرق واسعة ومستقيمة، تتخللها سلاسل من الدوارات.

ويعبر الجزء الأخير من المرحلة على طريق واسع مع منحنى واحد فقط عند الدوار قبل الخط المستقيم الأخير، ويبلغ عرضه 8 أمتار.

وأكد سعيد حارب، أن طواف الإمارات العالمي للرجال والسيدات يمثل نموذجاً رائعاً للتعاون بين المجالس الرياضية، وتعزيز المكتسبات الوطنية من خلال الرياضة.

وقال: «طواف الإمارات يعد من أهم السباقات على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وكذلك على مستوى الاهتمام الجماهيري في الإمارات وخارجها، وسعداء بالنجاح الذي تحقق في طواف الإمارات للسيدات في جولة دبي، وهو نجاح ليس غريباً لكون الإمارات تملك الخبرات التنظيمية المشهود لها بالكفاءة من الكوادر الوطنية، والمجالس الرياضية، والكوادر الوطنية قادرة على تنظيم سباقات عالمية بجودة وتميز، بالتعاون أيضاً مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارات».

وأضاف: «حرصنا على اختيار مناطق جديدة لمرور الطواف، إضافة إلى المناطق التي سبق المرور بها، وتم اختيار اسم إرث دبي عنوانًا للمرحلة، وذلك في إطار مبادرة (إرث دبي) التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتوثيق تاريخ الإمارة بمشاركة مجتمعية، حيث رسمنا مسار موكب الطواف ترافقه الكاميرات العالمية والنقل التلفزيوني للقنوات الدولية، ليمر بمختلف المناطق في قلب دبي، التي شهدت على أحداث كبيرة ومهمة في تاريخ دبي ودولة الإمارات».

وقال: «حرصنا على تكريم هذا الدور والاحتفاء بإرث دبي ودولة الإمارات من خلال حدث رياضي عالمي، ودائماً نحن حريصون على اختيار مسارات في مختلف مدن الدولة التي يمر بها الطواف للسيدات والرجال، وأن تكون هذه المناطق في مركز الاهتمام العالمي للمشاهدين الذين يتابعون السباق في مختلف قارات العالم، ويشاهدون عبر الشاشات تنافساً عالمياً كبيراً بين الفرق المشاركة، وأيضاً تنوعاً حضارياً وجغرافياً ما بين شواطئ خلابة وجبال وصحارى ومدن وشوارع بمواصفات عالمية، كل هذا من مكاسب دولة الإمارات التي نحرص على أن نقدمها للعالم في كل عام».