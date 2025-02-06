«اليويفا» يدرس إلغاء الأشواط الإضافية في أدوار خروج المغلوب بـ «أبطال أوروبا»



معتز الشامي (أبوظبي)



تكتسب المناقشات حول إلغاء الوقت الإضافي من أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا زخماً داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، في خطوة جديدة لتقليل عدد الدقائق التي تلعبها الأندية الكبرى.

وكشفت صحيفة «الجارديان» أن اللجوء إلى ركلات الترجيح في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي يتم دراسته بشكل جاد، رغم أن التغيير في منتصف دورة حقوق البث التلفزيوني، والتي تستمر إلى 2027، غير مرجح.

لطالما كان الوقت الإضافي نقطة خلاف بين مسؤولي كرة القدم الأوروبية، حيث زعمت بعض نقابات اللاعبين، أن إلغاءه من شأنه أن يخفف الضغوط على التقويم المزدحم.

ولم يساعد توسيع دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب كل فريق 8 مباريات على الأقل، في تحسين الأمور، في حين يشارك 12 فريقاً أوروبياً في كأس العالم للأندية الموسعة التي ينظمها «الفيفا» في الولايات المتحدة هذا الصيف.

ويسهم تقليص مدة الثلاثين دقيقة الإضافية في المباريات التي تقام بنظام الذهاب والإياب إلى حد ما في تخفيف المشاكل الناجمة عن ازدحام المباريات في نهاية الموسم.

في الموسم الماضي، امتدت 3 مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 إلى الوقت الإضافي، بينما لم تتطلب أي منها وقتاً إضافياً في موسم 2022-2023، وامتدت 4 مباريات في الدوري الأوروبي 2023-2024 إلى الوقت الإضافي.

وكان رد الاتحاد الأوروبي عندما تواصلت معه «الجارديان» هو أن تلك القضية يتم دراستها، ولكنها لم تُطرح حتى الآن بشكل رسمي للتحول إلى قرار، ولم يتم تقديم أي اقتراح نهائي.

ويتعين على أي تغيير التصديق عليه من اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي كان آخر تغيير كبير لها في جوهر مسابقات الأندية، عندما تم إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض عام 2021.