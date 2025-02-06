الجمعة 7 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ذيبان المهيري يعود لاعباً بعد غياب أكثر من عقد

ذيبان المهيري يعود لاعباً بعد غياب أكثر من عقد
6 فبراير 2025 19:31

 
بانكوك (وام)

أخبار ذات صلة
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»


يشارك ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ورئيس بعثة منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم، لاعباً في النسخة الـ13 من بطولة آسيا للدراجات، ليعود بذلك إلى المنافسات الدولية، بعد غياب دام أكثر من عقد من الزمن.
وتُقام البطولة في العاصمة التايلاندية بانكوك حتى 10 فبراير الجاري، حيث يمثل منتخب الإمارات 7 لاعبين، هم: ذيبان سالم المهيري، وأحمد محمد البدواوي، وعبدالله سالم البلوشي، وسالم الجنيبي، وسلامة الخاطري، وعايض الأحبابي، وسعيد راشد الظاهري، تحت إشراف المدرب محمد المروي.
وناقشت اللجنة الفنية للبطولة في اجتماعها الأخير الاستعدادات للمنافسات، والتعديلات الجديدة التي يجري تطبيقها هذا العام، مع التأكيد على أهمية دعم رياضيي أصحاب الهمم وتطوير مستوى المنافسات في القارة الآسيوية.
وأعرب المهيري عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى المشاركات الدولية، مؤكداً تطلعه إلى تقديم أداء قوي يسهم في تعزيز مكانة منتخب الإمارات في البطولة.
وقال «العودة بعد هذه الفترة الطويلة ليست بالأمر السهل، لكنها تحدٍّ كبير، وأنا مستعد له بفضل التحضيرات المكثفة والدعم المستمر من الطاقم الفني».
وخضع المهيري للتصنيف الطبي، حيث تم تصنيفه ضمن الفئة H3، بما يعزز من فرصه في المنافسة بقوة خلال البطولة.
من جانبه، أشاد المدرب محمد المروي بعودة المهيري، مؤكداً أن خبرته الطويلة ستشكل إضافة كبيرة للمنتخب، كما أثنى على الروح القتالية التي أظهرها خلال التدريبات الأولى للفريق.

الإمارات
اللجنة البارالمبية الإماراتية
الدراجات الهوائية
أصحاب الهمم
ذيبان المهيري
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
أرشيفية
علوم الدار
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
اليوم 13:13
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
الرياضة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
اليوم 13:00
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
الرياضة
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
اليوم 12:55
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
الرياضة
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
اليوم 12:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©