ذيبان المهيري يعود لاعباً بعد غياب أكثر من عقد



بانكوك (وام)



يشارك ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ورئيس بعثة منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم، لاعباً في النسخة الـ13 من بطولة آسيا للدراجات، ليعود بذلك إلى المنافسات الدولية، بعد غياب دام أكثر من عقد من الزمن.

وتُقام البطولة في العاصمة التايلاندية بانكوك حتى 10 فبراير الجاري، حيث يمثل منتخب الإمارات 7 لاعبين، هم: ذيبان سالم المهيري، وأحمد محمد البدواوي، وعبدالله سالم البلوشي، وسالم الجنيبي، وسلامة الخاطري، وعايض الأحبابي، وسعيد راشد الظاهري، تحت إشراف المدرب محمد المروي.

وناقشت اللجنة الفنية للبطولة في اجتماعها الأخير الاستعدادات للمنافسات، والتعديلات الجديدة التي يجري تطبيقها هذا العام، مع التأكيد على أهمية دعم رياضيي أصحاب الهمم وتطوير مستوى المنافسات في القارة الآسيوية.

وأعرب المهيري عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى المشاركات الدولية، مؤكداً تطلعه إلى تقديم أداء قوي يسهم في تعزيز مكانة منتخب الإمارات في البطولة.

وقال «العودة بعد هذه الفترة الطويلة ليست بالأمر السهل، لكنها تحدٍّ كبير، وأنا مستعد له بفضل التحضيرات المكثفة والدعم المستمر من الطاقم الفني».

وخضع المهيري للتصنيف الطبي، حيث تم تصنيفه ضمن الفئة H3، بما يعزز من فرصه في المنافسة بقوة خلال البطولة.

من جانبه، أشاد المدرب محمد المروي بعودة المهيري، مؤكداً أن خبرته الطويلة ستشكل إضافة كبيرة للمنتخب، كما أثنى على الروح القتالية التي أظهرها خلال التدريبات الأولى للفريق.