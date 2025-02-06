كومباني: رحيل تيل من بايرن ميونيخ إلى توتنهام لمصلحة الجميع!



لندن (د ب أ)



أكد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، أن انتقال الفرنسي ماتياس تيل، مهاجم الفريق، إلى توتنهام الإنجليزي، قبل إغلاق الانتقالات الشتوية، في مصلحة اللاعب والنادي.

وانتقل تيل «19 عاماً» مهاجم منتخب فرنسا لأقل من 21 عاماً، إلى توتنهام على سبيل الإعارة يوم الاثنين الماضي مع خيار الشراء وجعل الانتقال دائماً.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي: «في كل موقف يجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع اللاعبين، ونحن دائماً نفعل ذلك».

وأضاف: «لقد ناقشنا كل شيء مع اللاعبين، أيضاً على المدى البعيد والجانب الإنساني، وهو أمر مهم للغاية من أجل تطورهم».

وتابع مدرب بايرن ميونيخ: «في النهاية تتخذ قرارك ولا نركز على الضوضاء الخارجية، ونريد فعل ما في مصلحة النادي».