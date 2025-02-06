الجمعة 7 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كومباني: رحيل تيل من بايرن ميونيخ إلى توتنهام لمصلحة الجميع!

كومباني: رحيل تيل من بايرن ميونيخ إلى توتنهام لمصلحة الجميع!
6 فبراير 2025 19:38

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ليفربول يصعق توتنهام ويضرب موعداً مع نيوكاسل
مدرب نيوكاسل يتعهد بـ«كسر الصيام»


أكد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، أن انتقال الفرنسي ماتياس تيل، مهاجم الفريق، إلى توتنهام الإنجليزي، قبل إغلاق الانتقالات الشتوية، في مصلحة اللاعب والنادي.
وانتقل تيل «19 عاماً» مهاجم منتخب فرنسا لأقل من 21 عاماً، إلى توتنهام على سبيل الإعارة يوم الاثنين الماضي مع خيار الشراء وجعل الانتقال دائماً.
وقال كومباني في مؤتمر صحفي: «في كل موقف يجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع اللاعبين، ونحن دائماً نفعل ذلك».
وأضاف: «لقد ناقشنا كل شيء مع اللاعبين، أيضاً على المدى البعيد والجانب الإنساني، وهو أمر مهم للغاية من أجل تطورهم».
وتابع مدرب بايرن ميونيخ: «في النهاية تتخذ قرارك ولا نركز على الضوضاء الخارجية، ونريد فعل ما في مصلحة النادي».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
توتنهام
كومباني
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
أرشيفية
علوم الدار
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
اليوم 13:13
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
الرياضة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
اليوم 13:00
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
الرياضة
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
اليوم 12:55
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
الرياضة
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
اليوم 12:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©