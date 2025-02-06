أرتيتا: أرسنال يقاتل على الكثير في الموسم!



لندن (د ب أ)



قال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، إن فريقه لا زال لديه الكثير للمحاولة من أجله هذا الموسم، وذلك رغم نهاية أماله في نيل كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الخسارة على يد نيوكاسل في الدور نصف النهائي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن أرتيتا قوله: «يجب علينا تقبل الأمر، هذا صعب في ظل التوقعات العالية التي لدينا».

وأضاف: «كنا ندرك مدى صعوبة المهمة، بعد النتيجة التي حدثت في لندن « صفر-1 لمصلحة نيوكاسل»، لكن لا يمكن فعل شيء حيال ذلك الآن، وما كان يمكن أن نفعله كان على أرض الملعب».

وأوضح المدرب الإسباني: «الآن يجب علينا التطلع إلى الأمام، في البداية أظن أن ذلك سيكون مؤلماً، وعندما كنا في دبي (معسكر شتوي) كان ذلك من أجل إعادة شحن معنوياتنا مجدداً لأنه لا زال لدينا الكثير للعب من أجله».

ويحتل أرسنال حالياً المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بفارق ست نقاط خلف المتصدر ليفربول، مع وجود مباراة مؤجلة للأخير، كما تأهل أرسنال إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويعتبر ليفربول وبرشلونة الفريقين الوحيدين اللذين حققا نتائج أفضل في مرحلة الدوري.