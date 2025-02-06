إنريكي: سان جيرمان أفضل بعد رحيل مبابي!



باريس (رويترز)



قال لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، إن فريقه متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أصبح أفضل هجومياً ودفاعياً، منذ انتقال المهاجم كيليان مبابي إلى ريال مدريد العام الماضي، وذلك قبل استضافة موناكو صاحب المركز الثالث الجمعة.

وانتقل مبابي إلى العملاق الإسباني في يونيو الماضي، بعد سبع سنوات قضاها في باريس، وسجل أكثر من 170 هدفاً في الدوري الفرنسي، خلال أكثر من 200 مباراة مع النادي.

وقال لويس إنريكي، في مؤتمر صحفي: «كنت شجاعاً للغاية الموسم الماضي، عندما قلت إننا سنملك فريقاً أفضل في الهجوم والدفاع، ولا زلت أعتقد أننا أفضل في الاثنين (الدفاع والهجوم)، الأرقام موجودة لتقول ذلك، تعامل اللاعبون مع الموقف بشيء من التحدي، بالطبع كنا نود الاحتفاظ بكيليان، لأن الجميع أحبوه، لكن الفريق يرد بأداء مذهل، ولقد قلت لكم إنه بدلاً من وجود لاعب يسجل 40 هدفاً، أردت لاعبين يسجلون الكثير من الأهداف، وفي مواجهة موقف لم نكن نريده ولكنه حدث، فإن نضج الفريق جيد للغاية».

وباريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري، هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا، بعد 20 مباراة، ويتقدم بفارق عشر نقاط عن أولمبيك مرسيليا و13 نقطة عن موناكو.

وفاز على موناكو 4-2 في مباراة الذهاب في ديسمبر، قبل أن يساعده هدف متأخر من عثمان ديمبلي على الفوز 1- صفر في كأس السوبر الفرنسية الشهر الماضي.

وقال لويس إنريكي إنه يريد أن يصبح ديمبلي (27 عاماً)، والذي سجل هدفين أيضاً أمام موناكو، قائداً للفريق.

وقال المدرب الإسباني «إنه الآن يقدم أداءً مذهلاً للغاية، زادت إحصائياته بشكل كبير مقارنة ببداية مسيرته، وهذا أمر واضح، ويجب أن يكون مهماً للفريق، وليس فقط مهماً في تسجيل الأهداف، لتسجيل هدف يجب أن يمنحك زميل ما تمريرة حاسمة، ما نبحث عنه مع ديمبلي هو أن يواصل هذا الأداء الرائع بتمريراته الحاسمة وجهوده الدفاعية».

وقال «أن تصبح قائداً للفريق لا يقتصر الأمر على تسجيل الأهداف فقط، كي تكون قائداً للفريق فهذا أمر مختلف، أعتقد أن عثمان بكل وضوح، قادر على أن يصبح أحد قادة الفريق».

وأضاف لويس إنريكي أنه يتوقع مواجهة معقدة أمام موناكو بطل الدوري ثماني مرات.

وقال «لقد حقق موناكو تقدماً كبيراً على صعيد التحرك من دون كرة، إنهم يلعبون بقوة هائلة، إنه فريق جيد البناء وينتشر في الملعب بشكل جيد، يمكنهم التسبب في الكثير من المشاكل، رأينا ذلك في آخر مباراتين، إنه منافس مباشر في الدوري الفرنسي وستكون مباراة صعبة أخرى غداً».