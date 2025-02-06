إيفيتش: جاهز للتحدي مع العين



معتز الشامي (أبوظبي)



أكد الصربي إيفيتش مدرب العين ثقته في ظهور لاعبيه بشكل متميز في المباراة الأولى له في الدوري أمام البطائح السبت، ضمن «الجولة 15» من «دوري أدنوك للمحترفين» وأوضح أنه جاهز للتحدي الجديد في مهمته مع العين.

وأضاف «سعيد بالتواجد مع نادٍ كبير بحجم العين، وهو أكبر نادٍ إماراتي، وبين أكبر أندية آسيا، ويملك تطلعات عالية دائماً للفوز بالبطولات والألقاب، وهذا أمر إيجابي للغاية، وأمامنا أيام لتدريب الفريق، ومحاولة زرع بعض الأفكار الإيجابية، لاستعادة مسار النتائج الإيجابية مع أول مباراة رسمية لنا، وستكون أمام البطائح، ومع الوقت نحاول إدخال تعديلات على أداء الفريق، لتقديم الأفضل دائماً، كما نحاول نقل أفكارنا للاعبين بطريقة تدريجية، لدفعهم لتقديم الأفضل داخل الملعب».

وقال «أعرف أن التحدي كبير أمامنا، والنادي يجب أن يفوز في جميع المباريات، وينافس على الألقاب، والعين اسم كبير في كرة القدم الإماراتية والآسيوية، وعلينا النظر إلى ذلك بنوع من الأهمية، وأن نركز فيما هو قادم».

وأضاف «أعرف الكثير عن الكرة الإماراتية ونادي العين ولاعبيه، وذلك من خلال المدربين الصرب الناشطين في الدوري هنا، وأيضاً اللاعبين الصرب في الدوري، حيث حصلت على معلومات من المدربين الذي أثق بهم للتأقلم سريعاً في الإمارات ولمعرفة الكثير من النقاط التي ستفيدني كثيراً وتوفر الوقت عليّ للتكيف مع أجواء الدوري».

وقال «رسالتي للجماهير هي أننا سنقدم أفضل ما لدينا يومياً في التدريبات للعودة إلى الفوز والألقاب ونعد أن نجعلهم سعداء».