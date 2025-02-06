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الرياضة

56 دولة في كأس آسيا للشطرنج بالعين

56 دولة في كأس آسيا للشطرنج بالعين
6 فبراير 2025 20:47

 
العين (وام)

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أعلن الاتحاد الآسيوي للشطرنج، إقامة بطولة آسيا الفردية للشطرنج في نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، من 6 إلى 15 مايو المقبل، بمشاركة 56 دولة.
يشهد الحدث المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2025، مشاركة نخبة من أساتذة الشطرنج والأبطال، يتنافسون على جوائز عديدة، إلى جانب تعزيز فرص تأهلهم إلى مونديال الشطرنج.
وأكد الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي، الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج، عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الدولي للشطرنج، رئيس لجنة تسويق الحدث، أن الحدث القاري الكبير في مدينة العين، يرسخ مكانة الدولة، وسمعتها المرموقة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية، وفق أفضل الممارسات.
وأشار إلى توجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بتوفير كل سبل التسهيلات اللازمة لإنجاح البطولة، وضمان خروجها بشكل مميز، بمشاركة نخبة الأبطال ونجوم اللعبة عالمياً.

الإمارات
أبوظبي
العين
الشطرنج
نادي العين للشطرنج والثقافة
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