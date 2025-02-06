أموريم: حالة مدافع مانشستر يونايتد «صعبة»!



مانشستر (رويترز)



قال روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن المدافع ليساندرو مارتينيز يغيب عن الملاعب في المستقبل القريب، بعد أن تعرض الدولي الأرجنتيني لإصابة في الرباط الصليبي للركبة.

وخرج مارتينيز محمولاً على محفة، خلال خسارة اليونايتد 2-صفر على أرضه أمام كريستال بالاس يوم الأحد الماضي، وانضم إلى قائمة المصابين في اليونايتد، والتي تضم أيضاً لاعب الوسط ميسون ماونت، والمدافعين لوك شاو وجوني إيفانز.

وقال أموريم للصحفيين قبل مواجهة ليستر سيتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي «حالة مارتينيز صعبة، سيغيب عن الملاعب لفترة، لا نعرف مدة غيابه عن الملاعب تحديداً، لكنها إصابة تحتاج إلى وقت».

وقال النادي، إنه يتم حالياً تقييم الإصابة لتحديد العلاج المناسب والإطار الزمني لإعادة تأهيله.

وكان مارتينيز عنصراً أساسياً في الدفاع، إذ لعب في مركز قلب الدفاع الأيسر في دفاع يونايتد المكون من ثلاثة أو أربعة لاعبين.

وخاض اللاعب (27 عاماً) 24 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين الشهر الماضي، الهدف الافتتاحي في التعادل 2-2 مع ليفربول في أنفيلد، وهدف الفوز 1-صفر على ملعب فولهام.

وتعرض مارتينيز لإصابة في ركبته العام الماضي، مما أبعده عن الملاعب لمدة شهرين.

ومن المرجح أيضاً أن يغيب عن مباراتي الأرجنتين في تصفيات كأس العالم أمام أوروجواي والبرازيل الشهر المقبل.

كان من المتوقع عودة شو من الإصابة لكن أموريم، قال إن المدافع (29 عاماً)، الذي لم يبدأ أي مباراة هذا الموسم حتى الآن، عانى من انتكاسة.

وقال المدرب البرتغالي «لوك تعرض لمشكلة بسيطة في مكان مختلف عن موضع إصابته الأخيرة، لذلك سنحاول أن نكون حذرين معه».

وقال أموريم «إن المدافعين الجديدين باتريك دورجو وإيدن هيفن جاهزان للعب».

ولم يبرم يونايتد أي تعاقدات أخرى في فترة الانتقالات الشتوية لتعويض رحيل ماركوس راشفورد وأنتوني بعد خروج المهاجمين على سبيل الإعارة».

وقال أموريم «ما أشعر به أن النادي يحصل على وقته، نحن ندرك مدى أهمية السرعة حالياً للفريق، سنرى ما سيحدث في الصيف، لكن كما قلت، نحن حذرون للغاية في الانتقالات، لأننا ارتكبنا بعض الأخطاء في الماضي.

ومع احتلال اليونايتد المركز 13 في الدوري، أقر أموريم بأنه قد يتعرض لضغوط لكن المدرب البرتغالي لن يغير فلسفته.

وقال «أدرك أنه عندما قررت العمل بهذه المهنة أنني سأكون عرضة لمخاطر النتائج، أعرف أنه عندما حضرت إلى هنا، ونظرت إلى جدول المباريات والفريق، أدركت أن قراري بتغيير كل شيء في منتصف الموسم وبدون تعاقدات جديدة يشكل خطراً على المدرب، ولكن لدي فكرة واضحة عما أريد القيام به، وأتحمل هذه المخاطرة لأنها ستؤتي بثمارها في النهاية، لكنني لست ساذجاً، هذه رياضة تعتمد على النتائج ونحن في موقف صعب».