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الرياضة

عمدة ميونيخ يرفض استضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية

عمدة ميونيخ يرفض استضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية
6 فبراير 2025 21:09

 
ميونيخ (د ب أ)

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قال ديتر رايتر، عمدة مدينة ميونيخ الألمانية، إن المدينة لا ترغب في استضافة المباريات النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل، وذلك لأسباب مادية ولوجيستية.
وتحدث رايتر عن البطولة المصغرة التي ستقام بين الرابع والثامن من يونيو / المقبل، وذلك خلال اجتماع لمجلس المدينة، لكن رايتر قال إن القرار النهائي بشأن ذلك سيتم تأجيله حتى الاجتماع المقبل، من أجل التواصل ومناقشة الأمر كذلك مع يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ.
وستستضيف ألمانيا منافسات الدور قبل النهائي والنهائي من البطولة، في حال فازت على إيطاليا في دور الثمانية في مارس المقبل.
ويرغب الاتحادان الألماني والأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في أن تستضيف البلاد المباريات التي ستتواصل بين الرابع والثامن من يونيو المقبل، حيث ستكون هناك مباراتان في قبل النهائي والنهائي ومباراة للمركز الثالث في ميونيخ وشتوتجارت. وأوضح رايتر أنه يتفهم الأسباب وراء رغبة الاتحاد الألماني و(اليويفا) في إقامة المباريات في ميونيخ، حيث سيستضيف ملعب «أليانز أرينا» مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا قبل ذلك بأسبوع ،وبالتحديد في 31 مايو المقبل.
لكنه أوضح أن المدينة غير قادرة على استضافة منافسات دوري الأمم الأوروبية كذلك.
وأضاف: «لسنا ضد إقامة المباريات هنا، لكننا لا نرغب في صرف ولو يورو واحد مقابل ذلك، وهذا لأسباب لوجيستية، ولسنا قادرين على التنظيم وإقامة مهرجانات للجماهير، وكل شيء يصاحب تلك الفعاليات».

دوري الأمم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
ميونيخ
شتوتجارت
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